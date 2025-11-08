закрыть
Уснуть за две минуты: метод, который работает для 96% людей

1
  • 8.11.2025, 22:48
  • 3,386
Уснуть за две минуты: метод, который работает для 96% людей

Этот способ действует быстро и в любых условиях.

Если по ночам вы долго ворочаетесь и не можете погрузиться в сон, то стоит попробовать армейский лайфхак. Пока люди ищут разные способы, как лечь и что съесть чтобы уснуть, солдаты Вооруженных сил США еще в 1980-ых годах придумали технику мгновенного засыпания.

Об этой методике рассказало издание IFLScience. Прием изначально был придуман для летчиков, которым критически важно высыпаться для нормальной концентрации. Техника была описана в книге 1981 года и затем внедрена в военных учебных заведениях Америки.

Отмечается, что после 6 недель практики у 96% пилотов получилось уснуть по этому методу, даже после выпитого кофе и со звуками выстрелов на фоне. Зная, как уснуть если не хочется, у них получалось сделать это даже сидя.

Начать нужно с расслабления мышц лба. Затем нужно ослабить глаза, челюсть и щеки. Сосредоточьтесь на дыхании. Убедитесь, что шея и плечи не напряжены. Свободно опустите руки вдоль тела, позвольте отдохнуть пальцам.

Перед тем, как уснуть за 2 минуты, представьте как от затылка до кисти постепенно разливается тепло. Сделайте медленный вдох-выдох. Полностью расслабьте грудь, живот, ноги и стопы.

Теперь представьте, что тепло опускается к кончикам ступней. Очистите разум от любых переживаний. Для этого метод, как быстро уснуть, советует вообразить себя в лодке посреди красивого озера. Если вас начнут тревожить навязчивые мысли, повторяйте про себя «не думай» в течение 10 секунд, а затем продолжите представлять природу.

Вскоре после этого вы должны погрузиться в сон. Этот лайфхак проверен тысячами людей и показал свою эффективность.

