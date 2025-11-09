Вова, не балуй Иван Яковина

9.11.2025, 10:37

Иван Яковина

«Ватные» пропагандисты заметно напряглись.

Ватные телеграм-каналы заметно напряглись: над Черным морем впервые за долгое время появился американский самолет-разведчик. В прошлом, при Байдене, за его появлением следовали массированные удары крылатыми ракетами по российским объектам в Крыму. Этот самолет «срисовывал» для Украины всю систему ПВО полуострова, считал, где какие самолеты стоят, где какие корабли и радары. Ну а потом по всему этому барахлу прилетали «Сторм Шэдоу» или «Скальпы».

Сейчас времена иные, Трамп с Путиным прямо воевать пока не хочет, поэтому я лично не очень верю в скорый ракетный удар по Крыму. Скорее, американцы дают понять: Вова, мы за тобой следим, ты у нас там особо не балуй. А если забалуешь - будешь снова считать утонувшие корабли и разгромленные аэродромы в Крыму.

Хотя ватники думают, что все проще, и Трамп решил все-таки дать Украине шанс хорошо врезать по Крыму, чтобы Путин слишком много о себе не думал.

Иван Яковина, «Фейсбук»

