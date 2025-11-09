«Лукашенко переиграл самого себя»5
- 9.11.2025, 12:57
- 6,428
Все вышло наоборот.
Для Лукашенко контрабанда стала важнее реальной макроэкономической политики Беларуси. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил аналитик Сергей Чалый.
— Когда Лукашенко обвиняет литовцев в контрабанде, то фактически описывает свои действия, — сказал он, добавив, что схемы перевозки сигарет и других товаров с помощью тысячи воздушных шаров показывают: «для него контрабанда — это то, что ближе к сердцу, а убытки, которые несут все остальные, тонким слоем распределяются по другим предприятиям».
Чалый также отметил, что даже давление на соседние европейские страны было частью попыток Лукашенко заставить Запад сделать шаг в его сторону.
— Он хотел надавить на Польшу и Литву, думая, что существует некий «вашингтонский обком», который прикажет Литве вернуть транзит калийных удобрений… Но все вышло наоборот, — подчеркивает аналитик. По его словам, в результате «шантаж перестал восприниматься как инструмент власти», а Лукашенко «переиграл самого себя».