9 ноября 2025, воскресенье, 14:24
«Лукашенко переиграл самого себя»

5
  • 9.11.2025, 12:57
  • 6,428
«Лукашенко переиграл самого себя»

Все вышло наоборот.

Для Лукашенко контрабанда стала важнее реальной макроэкономической политики Беларуси. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил аналитик Сергей Чалый.

— Когда Лукашенко обвиняет литовцев в контрабанде, то фактически описывает свои действия, — сказал он, добавив, что схемы перевозки сигарет и других товаров с помощью тысячи воздушных шаров показывают: «для него контрабанда — это то, что ближе к сердцу, а убытки, которые несут все остальные, тонким слоем распределяются по другим предприятиям».

Чалый также отметил, что даже давление на соседние европейские страны было частью попыток Лукашенко заставить Запад сделать шаг в его сторону.

— Он хотел надавить на Польшу и Литву, думая, что существует некий «вашингтонский обком», который прикажет Литве вернуть транзит калийных удобрений… Но все вышло наоборот, — подчеркивает аналитик. По его словам, в результате «шантаж перестал восприниматься как инструмент власти», а Лукашенко «переиграл самого себя».

