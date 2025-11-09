Ученые сделали потрясающее открытие, которое переписывает эволюцию человека 4 9.11.2025, 13:20

Это помогло нашим предкам пережить изменение климата.

Самые древние первобытные люди, которые жили больше 2,5 млн лет назад, из поколения в поколение, передавали технику изготовления орудий труда, и это помогло им пережить изменение климата.

Такое открытие сделала команда археологов, изучив один из районов обитания этих древних людей в Африке, пишет Би-би-си. Издание отметило, что до этого ученые считали, что самые древние предки человека иногда и кое-где изобретали орудия труда, а потом забывали.

Теперь команда археологов изучила разные находки на новом археологическом объекте Наморотукунан в Кении, в бассейне озера Туркана. Ученые пришли к выводу, что тамошний предок homo sapiens, «человек умелый» (homo habilis), передавал технику изготовления каменных орудий труда из поколения в поколение в течение 300 тыс. лет.

Руководитель исследования Дэвид Браун из американского Института Джорджа Вашингтона заявил, что это открытие дает основания для радикального пересмотра научных представлений об эволюции человека.

«Мы думали, что орудия труда появлялись лишь в виде вспышек и затем исчезали. Но когда мы видим одно и то же на протяжении 300 тыс. лет, этот вывод неверен. Применение орудий труда, вероятно, началось гораздо раньше и было более стабильным, чем мы думали», - прокомментировал Браун.

Сообщается, что в Наморотукунане ученые нашли 1300 острых скребков, примитивных каменных молотков. В целом, все инструменты были сделаны из тщательно подобранных камней из реки. Как отметил доктор Дан Палчу Рольера из бразильского Университета Сан-Пауло, многие камни подобраны с учетом их свойств, что позволяет предположить, что те, кто делал из них инструменты, хорошо знали, что искать.

«Эти ребята были отличными геологами. Они знали, где найти наилучшее сырье, и их каменные орудия великолепны. Некоторыми из них на самом деле можно порезаться», - рассказал Рольера.

По словам старшего научного сотрудника Национальных музеев Кении Рахаба Н. Киньянджуи, в ту эпоху в этой части Африки климат постепенно стал гораздо суше, и зелень сменили сухая саванна, по которой прокатывались пожары.

По словам Рольеры, первобытные люди, делавшие орудия труда, вероятно, приспособились к переменам именно благодаря этому, а не биологической эволюции.

«Применение орудий труда позволило им не менять свои тела, чтобы приспособиться к переменам. Вместо этого они выработали технику, нужную для добычи пищи: орудия, которыми можно было разрезать туши животных и выкапывать растения», - объяснил ученый.

Доказательства этому археологи нашли в Наморотукунане — там выкопали кости животных, разрубленные каменными инструментами. Это показывает, что все время, пока менялся климат, древние люди охотились и ели мясо.

2,75 млн лет назад в этом регионе жили самые первые предки человека. Мозг у них был примерно вдвое меньше, чем у современных людей. Они жили одновременно с австралопитеками. Инструменты, найденные в Наморотукунане, делали либо одни, либо другие, а может, оба этих вида.

Как отметил Браун, до сих пор ученые полагали, что стабильное применение орудий труда началось гораздо позже, 2,4-2,2 млн лет назад, когда первобытные люди эволюционировали и стали умнее.

Теперь же, как отметил Браун, ученые установили, что очень древние орудия применялись первобытними людьми и до того, как их мозг увеличился и они стали умнее.

