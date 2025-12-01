ISW: Z-пропагандисты ловят Кремль на лжи 1.12.2025, 10:35

1,644

Успехи россиян значительно преувеличены.

Кремль продолжает распространять ложный нарратив о том, что политическая стабильность и линия фронта в Украине находятся на грани коллапса, пытаясь убедить Запад капитулировать перед российскими требованиями, которые РФ не может обеспечить военным путем, предупреждает в своем новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW обратили внимание на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, который 30 ноября заявил в эфире государственного пропагандистского российского ТВ, что внутренние проблемы Украины и ее проблемы на поле боя, мол, ухудшаются с каждым днем. Песков также безосновательно обвинил власти Украины в торможении процесса мирных переговоров (хотя, как напоминает ISW, украинские делегации регулярно участвуют в активных обсуждениях условий мирного соглашения, предложенного США, с момента появления сообщений об этом соглашении в середине ноября 2025 года — при этом Украина предварительно уже согласилась на условия, на которые Россия еще не соглашалась).

Как предполагают в Институте изучения войны, новые заявления Пескова, вероятно, являются частью консолидированной информационной кампании Кремля, направленной на создание «ложного ощущения немедленности» относительно победы России. Эта кампания призвана создать давление на Украину и Запад, чтобы они немедленно согласились на требования России, прежде чем ситуация для Украины ухудшится, объясняют в ISW.

Даже российские «военкоры» в своих заявлениях противоречат попыткам Кремля подать победу России в войне против Украины как неотвратимую. Один из них, заявляя о благоприятной для оккупантов тактической ситуации на поле боя, в частности вблизи Гуляйполя, одновременно констатировал, что освещение российскими государственными СМИ продвижений россиян на фронте снова напоминает «радостно-придурошный розовый шапкозакидательский бред». Он констатировал, что Россия продолжает испытывать проблему нехватки человеческих ресурсов, и что текущая кампания по набору добровольцев не генерирует достаточного количества сил для демобилизации российского личного состава. Кроме того, бывший российский офицер и заключенный ультранационалист Игорь Гиркин в недавнем письме, опубликованном в конце ноября, заявил, что Россия не сможет превратить свои продвижения в районе Гуляйполя и Орехова в достижения оперативного уровня без достаточного количества резервов для использования этих тактических продвижений. Гиркин также напомнил, что полугодовое российское наступление на Купянск еще не привело к захвату города и назвал «второстепенными» усилия оккупантов, направленные на захват таких городов как Покровск, Волчанск, Северск и Лиман.

Он считает, что эти усилия являются лишь тактическими, не будут быстрыми, не снизят общую боевую эффективность украинских военных и не приведут к обвалу линии фронта. Гиркин также намекнул, что Россия имеет достаточно войск для поддержки тактического продвижения, однако ей не хватает необходимых резервов и ресурсов для достижения своих стратегических целей — среди которых захват таких городов как Днепр, Запорожье и Харьков.

