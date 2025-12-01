Зеленский: ВСУ почти «зачистили» от оккупантов Купянск 1.12.2025, 20:16

1,696

Владимир Зеленский

Армия РФ несет значительные потери.

Россия заявляет, что ее солдаты якобы захватили город Купянск Харьковской области. Однако украинские военные почти «зачистили» от российских пехотных групп этот населенный пункт, указал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

По его словам, самые большие потери россияне понесли в октябре. Он указал, что так называемая «контактная линия» на фронте меняется как в одну сторону, так и в другую.

«Продвижение идет не техникой. Продвижение идет 10, 20, 30 лицами. Потом они уничтожаются... Нам сложно, потому что их больше. Но и потерь у них больше. Мы фокусируемся на выживании людей», — подчеркнул президент Украины.

