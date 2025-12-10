ISW: Путину придется решать сложный вопрос 10.12.2025, 12:34

В армии РФ возникла проблема.

В России ищут новые пути пополнения рядов армии

Кремль пока не решится на объявление всеобщей мобилизации

В стране-агрессоре России все более заметны становятся проблемы с материальными, человеческими ресурсами и экономикой. Зато кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор верит, что РФ сможет бесконечно продолжать войну.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), несмотря на фантазии Путина, ситуация в России будет ухудшаться и в дальнейшем. На это указывает в том числе и то, что несмотря на высокие выплаты, набор контрактников в армию РФ сокращается.

Как в РФ хотят решить вопрос с пополнением армии

Москва уже готовится к тому, чтобы компенсировать потери личного состава путем мобилизации резервистов.

Соответствующее поручение уже сделал кремлевский диктатор. Сборы резервистов должны организовать за считанные месяцы, в 2026 году. Проведение таких сборов означает, что россиян будут готовить или к военным учениям, или же к службе в ВС РФ.

В то же время Кремль вряд ли сейчас проведет общую мобилизацию неактивных резервистов или повторит частичную мобилизацию 2022 года из-за высоких политических рисков, связанных с такими обязательными резервными призывами.

«ISW продолжает оценивать, что Запад и Украина могут использовать постепенное усиление экономических, демографических и военных проблем России, чтобы заставить Путина решать сложные вопросы внутри РФ быстрее, чем ему хотелось бы», - говорится в отчете.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com