ISW: Путину придется решать сложный вопрос
- 10.12.2025, 12:34
В армии РФ возникла проблема.
В России ищут новые пути пополнения рядов армии
Кремль пока не решится на объявление всеобщей мобилизации
В стране-агрессоре России все более заметны становятся проблемы с материальными, человеческими ресурсами и экономикой. Зато кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор верит, что РФ сможет бесконечно продолжать войну.
Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), несмотря на фантазии Путина, ситуация в России будет ухудшаться и в дальнейшем. На это указывает в том числе и то, что несмотря на высокие выплаты, набор контрактников в армию РФ сокращается.
Как в РФ хотят решить вопрос с пополнением армии
Москва уже готовится к тому, чтобы компенсировать потери личного состава путем мобилизации резервистов.
Соответствующее поручение уже сделал кремлевский диктатор. Сборы резервистов должны организовать за считанные месяцы, в 2026 году. Проведение таких сборов означает, что россиян будут готовить или к военным учениям, или же к службе в ВС РФ.
В то же время Кремль вряд ли сейчас проведет общую мобилизацию неактивных резервистов или повторит частичную мобилизацию 2022 года из-за высоких политических рисков, связанных с такими обязательными резервными призывами.
«ISW продолжает оценивать, что Запад и Украина могут использовать постепенное усиление экономических, демографических и военных проблем России, чтобы заставить Путина решать сложные вопросы внутри РФ быстрее, чем ему хотелось бы», - говорится в отчете.