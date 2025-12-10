Кремль в панике Петр Олещук

10.12.2025, 15:33

Почему замороженные активы решают судьбу войны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова взялся пугать Европу «войной». На этот раз поводом для его грозной тирады стало даже не НАТО или вымышленные «красные линии», а деньги. Те самые десятки и сотни миллиардов долларов, которые «Запад» заморозил в ответ на агрессию России.

Медведев заявил, что если «обезумевший Евросоюз» осмелится «украсть российские активы» и направить их на поддержку Украины (речь идёт о новом репарационном кредите, который сейчас обсуждается в ЕС), то Москва расценит это как casus belli, фактический повод для войны с самими европейцами.

Мол, свои деньги Кремль тогда вернёт «в натуральной форме». Шантаж ядерной войной из-за финансов - это новый уровень даже для Медведева, давно прославившегося истеричными угрозами в адрес Запада.Однако сама история, конечно, показательна, и угрозы от российского экс-президента, конечно, не случайны.

Почему же россияне так яростно реагируют на тему арестованных активов?

Причина проста. Передача этих замороженных средств Украине имеет стратегическое значение для хода войны. По разным оценкам, общая сумма заблокированных российских денег в мире достигает около $300 миллиардов. Это колоссальный ресурс, примерно 140% довоенного ВВП Украины и более чем в четыре раза превышает её годовой оборонный бюджет. Иными словами, если завтра эти средства действительно начнут работать на украинскую армию, баланс сил радикально изменится. Украина получит финансовое «второе дыхание». Этих денег хватит, чтобы непрерывно продолжать борьбу как минимум ещё целый год, если не больше.

Киев сможет дольше держать фронт, развивать дальнобойные удары по России, наращивать «санкции СБУ» при помощи как воздушных, так и водных беспилотников (как в случае с недавней атакой танкеров «теневого флота»). И дождаться момента, когда в самой России начнётся настоящая экономическая катастрофа из-за войны и санкций.

Более того, Путин войдёт в историю как первый агрессор, которого фактически заставили финансировать сопротивление собственному вторжению. Для Кремля это был бы и военный, и геополитический удар. Украина крепнет, не смотря на масштабную кампанию террора, а Россия теряет и ресурсы, и имидж «сверхдержавы».

Неудивительно, что Москва цепляется за любую возможность не допустить конфискации своих активов. Помимо угроз, Кремль делает ставку на затягивание времени и политические манёвры. Евросоюз до сих пор не решил, как именно реализовать передачу активов. Внутренние споры и промедление только играют на руку Путину.

Кроме того, Кремль пытается разыграть замороженные миллиарды и в глобальной политике. Он фактически предлагает команде Дональда Трампа долю этих средств в обмен на «мир» на российских условиях. Недавно стали известны детали так называемого «плана Уиткоффа» (28-пунктного «мирного соглашения», составленного в Москве для окружения Трампа). В этом проекте из примерно $300 млрд российских резервов лишь $100 млрд передавались бы Украине, да и то под жёстким контролем США и с условием, что половина прибыли от инвестиций пойдёт Вашингтону. Остальные активы предполагалось просто разморозить и вложить в совместные российско-американские проекты. То есть Кремлю вернули бы большую часть капиталов под видом «компромисса». Так Путин надеется и войну остановить на своих условиях, и деньги спасти. Ещё и задобрить западных «друзей», чтобы те проглотили наживку.

Битва за замороженные активы уже стала ключевым финансовым фронтом этой войны. Если Запад осмелится передать российские миллиарды Украине, ее защитники получат ресурс для продолжительной борьбы, а Кремль получит сокрушительный экономический и идеологический удар. Если же Москве удастся запугать или обмануть ЕС и США и сохранить эти средства, война затянется, а агрессор сохранит запас прочности. Не зря Кремль сыплет угрозами и плетёт интриги. Там понимают: от этой «битвы за миллиарды» во многом зависит судьба российско-украинской войны.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

