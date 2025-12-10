Новым командиром ЧВК «Вагнер» стал военный без обеих ног и руки

Новым командиром ЧВК «Вагнер» стал военный без обеих ног и руки2
Он лишился конечностей на войне с Украиной.
В сети появилось видео с новым командиром российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрием Подольским с позывным «Салем», который лишился руки и ног во время «выполнения задач» на войне против Украины. Кадры с ним опубликованы в Telegram-канале российского пропагандистского издания ТАСС.
Военный рассказал на видео, что после полученных в Украине тяжелых ранений он восстанавливался восемь месяцев.
До этого новый командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский стал советником по безопасности правителя Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера.