Новым командиром ЧВК «Вагнер» стал военный без обеих ног и руки 2 10.12.2025, 19:18

1,996

Он лишился конечностей на войне с Украиной.

В сети появилось видео с новым командиром российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрием Подольским с позывным «Салем», который лишился руки и ног во время «выполнения задач» на войне против Украины. Кадры с ним опубликованы в Telegram-канале российского пропагандистского издания ТАСС.

Военный рассказал на видео, что после полученных в Украине тяжелых ранений он восстанавливался восемь месяцев.

До этого новый командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский стал советником по безопасности правителя Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера.

