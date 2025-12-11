Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич

Нужна система помощи белорусам за рубежом.

Бывают такие смерти, о которых ясно: окружающие сделали все возможное, чтобы спасти человека, но не удалось. Но белорусы Илья Железняков и Владимир Лазаров умерли в Польше иначе. Их вполне можно было спасти, но мы даже не то чтобы не справились… Мы как будто решили и не пытаться по-настоящему.

Илья Железняков после трансплантации сердца жил в машине и, по словам его знакомых, даже когда обращался за помощью, часто ее не получал. Владимир Лазаров жил в ночлежке для бездомных, имел проблемы с польскими властями, и явно не имел необходимой поддержки от сообщества. И если трагедии этих мужчин не станут толчком к тому, чтобы мы как демократично настроенное сообщество пересмотрели свои приоритеты, то я не знаю, что еще сможет нас к этому подтолкнуть.

Еще живя в Беларуси, я часто писала об одной очень характерной черте белорусских властей, которая сильно портила жизнь всем нам: они не умели и не умеют признавать собственные ошибки. Признать, что что-то не проработали, что-то проигнорировали, где-то неоправданно выбрали более простой путь, чтобы лучше выглядеть в глазах международного сообщества? Они на такое никогда не шли. И, соответственно, лишали общество различных возможностей развития. Потому что для того, чтобы что-то принципиально улучшить, нужно для начала признать, что сейчас оно работает как минимум неидеально. А пойти на такое чиновничество не могло, ведь их иерархия работает будто по тюремным правилам: нельзя показывать слабость, даже если это приносит огромный вред. Многие критиковали власти за цинизм, ведь было очевидно, что высокую цену за эти игры платят не они, а люди из наиболее уязвимых групп.

Нельзя признать, что люди с редкими генетическими заболеваниями игнорируются государством? Тогда нет и малейшего шанса, что государство изменит политику и начнет финансировать те же лекарства от СМА. Нельзя признать, что существующая политика в отношении домашнего насилия не на руку пострадавшим? Тогда не стоит ждать принятия соответствующих законов. Но все это — про режим Лукашенко, и так хотелось верить, что без него мы будем лучше! Что, если мы перестанем работать по его правилам, мы выстроим структуры социальной поддержки, будем спасать и защищать самых уязвимых!

И вот, так сказать, прошло 5 лет. У нас появились тренинги и ретриты, школы лидерства и проекты по сохранению культурного наследия, у нас есть выставки и кинофестивали. А развитой системы поддержки наших же людей, оказавшихся в особенно уязвимом положении, — нет.

Я все понимаю: мне тоже гораздо приятнее модерировать встречи с белорусскими писательницами или выступать на каких-то мероприятиях, рассказывая о Беларуси, чем объяснять человеку в панике, какие варианты психиатрической помощи существуют и куда обращаться с какими ожиданиями. Писать инструкции и гайды мне тоже было проще, чем консультировать реальных людей в тяжелой ситуации, которые ведут себя не всегда адекватно. Все понятно. Но как получилось, что мы как сообщество переняли у режима Лукашенко то самое, за что его критиковали?

Почему мы теперь тоже не признаем своих слабостей и ошибок, отрываемся от реальности, делая ставку на непонятные лидерские программы и игнорируя гуманитарную катастрофу, которая постепенно развивается и со временем будет только ухудшаться?

Как-то так получилось, что мы перескочили сразу несколько уровней пирамиды Маслоу и как демократическое сообщество приблизились к самоактуализации, будто забыв о том, что у заметной части наших людей, далеких от околополитического активизма и медиа, не закрыты базовые потребности. Они находятся на самом нижнем уровне этой пирамиды, и сколько еще смогут продержаться — неизвестно.

Кажется, пришло время ставить вопрос ребром: либо мы наконец создаем систему социальной поддержки, либо перестаем заниматься профанацией. Чтобы не было никаких иллюзий. И эти вопросы я адресую всем демократическим силам.

Наста Захаревич, Belsat

