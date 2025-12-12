Ученый жестко поставил Лукашенко на место 12.12.2025, 9:23

10 тезисов «в гроб» диктатора.

Ученый в комментарии «Филину» ответил на выпады Лукашенко в отношении белорусской науки и ее представителей.

Его недавний разнос наглядно показал, что именно режим считает наукой и почему в ближайшее время ничего хорошего там ожидать не приходится. Белорусский ученый объяснил нам, насколько повлияли заявления правителя на ситуацию в научной среде и к чему стоит готовиться.

— В целом сказанное не было неожиданностью. Все это проговаривалось и раньше, — отмечает собеседник (его имя мы не называем в целях безопасности). — Давно всем известно и о прослушке телефонов, и о пристальном внимании со стороны органов, и в целом об особой «любви» Лукашенко к ученым (впрочем, взаимной). Так что сенсаций не случилось.

Однако, по словам ученого, кое-какие аспекты с совещания 21 ноября обращают на себя внимание и позволяют делать выводы.

1. Предложение провести совещание с учеными в формате встречи, а не съезда, как это было раньше.

— Вполне очевидно, почему, — отмечает собеседник. — Формат съезда предусматривает демонстрацию достижений белорусской науки. А демонстрировать особо нечего.

Кроме того, собирать столько ученых вместе — это значит дать им возможность в кулуарах «перетереть» существующие проблемы и заодно убедиться, что количество недовольных (а значит, нелояльных) очень высоко.

2. Судьба «нового, молодого руководителя Академии наук» — так Лукашенко охарактеризовал Караника.

— Руководитель настолько «молодой», что его научные достижения вызывают вопросы, — отмечает собеседник.

Например, в Центральной научной библиотеке возглавляемой Караником Национальной академии наук можно найти три его работы: автореферат кандидатской диссертации, подготовленной в далеком 2005 году, и две журнальные статьи 2015 года с почти одинаковыми названиями, написанные солидным коллективом (свыше десятка медиков). Такие работы между собой ученые называют братскими могилами.

Разумеется, научных работ у Караника больше (их наличие требовалось для защиты кандидатской):

— Но писались они так давно и в таком малом количестве, что их автору сложно претендовать на статус научного светила.

Впрочем, по мнению собеседника, есть вероятность, что ситуация с «научными достижениями» Караника начнет «исправляться» в самое ближайшее время.

3. Рассуждения Лукашенко о «статусе ученого» на противопоставлении с силовиками.

— Авторы аналитических записок, очевидно, постеснялись написать о необходимости повышения зарплат ученым до уровня сотрудников МВД, квартирах, пенсиях и прочем. Так как никакой очереди за высоким статусом в НАН нет, — поясняет эксперт.

Академические институты выживают исключительно за счет пенсионеров и выпускников вузов, которых завлекают на отработку по распределению. Разумеется, после отработки большинство бросает науку и уходит в более хлебные сферы.

4. Вопрос Лукашенко: «Где тот ученый, имя которого гремит пусть не на весь мир и даже не на постсоветское пространство, но хотя бы на Беларусь?»

— Ответ предельно прост. Если проанализировать ситуацию в академических институтах после 2020 года (кадровики очень хорошо это знают), то можно прийти к простому выводу.

Все имена будут греметь в Польше и Литве, а также Германии и других европейских странах, куда перебралось значительное количество ученых, вынужденных бежать из страны.

5. О зарплатах ученых. («Встаньте и скажете: кому мы не заплатили за великие открытия? Если такие люди есть, немедленно рассмотрим ваши заявления и примем соответствующее решение»).

— Академическая наука — это не зарплаты. Большинство сотрудников НАН, да и многие университетские исследователи, выживают за счет грантов и тем. И все открытия возможны при грантовой поддержке. Но есть момент.

По словам собеседника, в последнее время планируемых руководителей будущих тем очень внимательно проверяют на их лояльность в 2020-м году. Поэтому значительная часть отсеивается.

— Многие же исследователи и сами не хотят привлекать внимания органов к своим личностям. Стоит ли ожидать открытий «за спасибо» и на энтузиазме? — задается вопросом ученый.

6. Наезд Лукашенко на ректоров («Назначили несколько новых ректоров и осуществили мониторинг коллективов прежде всего. Как же они там работают? Позорище!»).

— По слухам, речь о бывшем молодом ректоре Академии управления Игоре Бузовском, — отмечает собеседник. — Разумеется, это человек далекий и от науки, и от университетской среды. Вопросы: кто его назначал и чего от него ожидал?

7. Совет Каранику «определится с кадровой политикой для выполнения поставленных задач».

— Совет бессмысленный. В НАН жесточайший дефицит квалифицированных управленческих кадров. На данный момент за спинами директоров академических институтов нет практически никого, кадровый резерв исчерпан, — констатирует ученый.

8. Требование Лукашенко к Высшей аттестационной комиссии не раздавать степени направо-налево («Каждый хочет быть остепененным. А я хочу, чтобы он не только был остепененным, имел степень, а был настоящим ученым. Не надо принижать роль ученых»).

— Дело не в принижении, а в желании государства сэкономить. Степень кандидата и доктора — это пожизненные выплаты, пока человек работает. Кандидат — 250 рублей в месяц, плюс 120 за доцента. Доктор и профессор — еще больше, — поясняет ученый.

Впрочем, что касается ВАК, я не знаю случаев, чтобы он не пропускал работы из-за экономии или политики. Слабые работы действительно тормозят. И часто белорусские диссертации за счет позиции ВАК на две головы лучше российских.

Однако, по словам ученого, в последнее время можно наблюдать также и резкий рост числа конъюнктурных работ — отдельные деятели пытаются поймать волну. Вот лишь несколько тем:

«Становление и развитие милиции на территории Беларуси (1917-1934 гг.)» — Мамайко И.А. (2024).

«Речевой портрет экстремиста как феномен юрислингвистики…» — Дединкин А.Л. (2025).

9. Наезд Лукашенко на ректора БГУ Андрея Короля («В одном из обращений, которые мне поступили, тема — «Метод педагогического молчания как средство развития познавательной самостоятельности иностранных студентов». Насколько это актуально и применимо потом в педпрактике или в жизни, трудно сказать»).

— Разумеется, никто к Лукашенко не обращался. Информация взята, скорее всего, из аналитической записки, подготовленной ВАК. Тема, конечно, очень сомнительная. Но интересно другое, — отмечает собеседник.

В данном случае Лукашенко, не называя фамилий, фактически наехал не на аспирантку, написавшую эту работу, а главным образом на ее научного руководителя — Андрея Короля, ректора БГУ.

Остается напомнить, что кандидатуры ректоров подбираются в администрации Лукашенко.

Кстати, профессорско-преподавательский состав, который давно и уверенно не переносит Короля за его глупые инновации и кадровые чистки, предполагает, что в скором будущем у БГУ будет новый ректор, отмечает собеседник.

10. Представления Лукашенко о науке («Вице-премьера позвал, говорю: умри, но сделай робот на своей ферме»).

— Для Лукашенко наука — это роботы на фермах. Нет ферм — нет науки. И вывод его простой: гуманитарии напрасно получают зарплаты. Впрочем, математики-теоретики, видимо, тоже: они слишком далеки от коров. Администрация НАН, вероятно, посыл уловила.

По мнению ученого, в ближайшее время стоит ожидать оптимизаций, укрупнений и слияний гуманитарных институтов и других научных структур, далеких от реального сектора экономики:

— Ну а если говорить в целом, то, надо признать: Лукашенко полностью уловил настроения в научном сообществе по отношению к действующей власти. И вряд ли в ближайшем будущем что-то в этом плане изменится. Режим лишь подливает масла в огонь.

