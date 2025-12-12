Евросоюз принял историческое решение по замороженным активам РФ

Евросоюз принял историческое решение по замороженным активам РФ1
- 12.12.2025, 10:48
Новый механизм позволяет обойти вето отдельных государств.
Евросоюз сделал важный шаг в решении вопроса замороженных российских активов. В четверг, 11 декабря, послы стран ЕС согласовали использование статьи 122, которая дает зеленый свет чрезвычайному экономическому положению и позволяет принимать решения большинством, обходя право вето отдельных государств.
Как пишет Politico, это означает, что российские активы будут заморожены бессрочно.
Дания, к примеру, уже подтвердила, что премьер Венгрии Виктор Орбан больше не сможет блокировать этот процесс. Формальное голосование запланировано на 12 декабря около 17:00 по европейскому времени.
По данным дипломатических источников издания Euractiv, Венгрия и Словакия готовятся голосовать против, а Бельгия намерена воздержаться, но на деле это не повлияет на принятие решения, ведь, несмотря на это, необходимого большинства все равно будет более чем достаточно, чтобы решение вступило в силу.
Фактически ЕС выполнил свою программу-минимум: активы гарантированно останутся под контролем Европы и не смогут быть использованы, в том числе Соединенными Штатами, в обход позиции Брюсселя. Это особенно важно на фоне оказываемого давления на Евросоюз, прежде всего от США и РФ. Однако главный вопрос остается открытым, а впереди еще много работы. Для того чтобы выдать Украине репарационный кредит под залог активов страны-агрессора, Евросоюзу нужно отдельное решение, и здесь уже именно позиция Бельгии играет ключевую роль. Теперь странам, которые на стороне Украины, придется найти новый механизм, который склонит Брюссель к принятию положительного решения.