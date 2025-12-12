На границе Польши и Беларуси найден тоннель
- 12.12.2025, 13:27
Задержаны 130 мигрантов.
Польские пограничники обнаружили очередной тоннель на участке границы с Беларусью. По данным Подлясского отдела Пограничной охраны, подземный ход нашли вблизи Наревки.
Длина тоннеля составляет несколько десятков метров. Он пролегает под пограничным забором и технической дорогой. Высота хода достигает примерно 1,5 метра. Вход в подкоп находился в лесном массиве примерно в 50 метрах от границы на белорусской стороне, а выход — уже на территории Польши, примерно в 10 метрах от заграждения.