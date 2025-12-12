закрыть
Компромисса тут быть не может

  • Александр Невзоров
  • 12.12.2025, 17:10
  • 1,426
Единственный вариант — обезвреживать РФ.

«НАТО станет следующей целью для России», – генсек Альянса Марк Рютте.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Сегодня я здесь, чтобы рассказать вам о позиции НАТО и о том, что мы должны сделать, чтобы предотвратить войну еще до ее начала. А для этого нам необходимо предельно ясно понимать угрозу: мы – следующая цель России, и мы уже находимся в опасности», – сказал генсек.

По мнению Рютте, сейчас слишком многие члены Альянса «не чувствуют неотложности ситуации» и полагают, что «время на нашей стороне. Это не так. Пришло время действовать».

Нельзя сказать, что господин Рютте, генсек НАТО, драматизирует.

Отнюдь.

К пятому году войны прозрение наконец достучалось и в самые высокие генеральские головы.

Прозрение, конечно, припоздало, ибо всё можно было решить и без расхр*начивания половины мира. Но «поезд решения» давно ушёл.

Европейские миротворцы, уже собравшие чемоданы, дабы направиться «во всеобщий мир», потешно суетятся на пустой платформе.

Рютте прозорливее их и понимает, что «простого и дешёвого выхода нет».

Кошмар невозможно зачиркать подписями под филькиными грамотами «о мире».

Оккупация и геноцид Украины – не локальный конфликт, а увертюра к общемировому.

Дело в том, что Запад своей разумностью, рациональностью и человечностью действительно размывает основы русскости.

Его влияние смертельно для России, для страны, живущей в XXI веке по принципам каннибализма и абсурда.

Компромисса тут быть не может.

Единственный вариант – обезвреживать РФ, развалив её на 80 частей и наглухо изолировав.

Иначе волны обдолбанных орков докатятся и до Варшавы, Праги и Бухареста.

Прямым союзником РФ Трамп не станет, ибо убоится реального бунта США и свержения.

Он будет и дальше подличать.

Конечно, в результате русских размолотят, но теперь уже – очень дорогой ценой.

Александр Невзоров, Telegram

