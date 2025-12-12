Новая стратегия Киева Юрий Федоренко

12.12.2025, 18:52

Удары по тылу россиян — не просто эффектный жест.

Украинские дроны впервые поразили нефтедобывающую платформу в Каспийском море — одно из крупнейших в РФ месторождений, запасы которого составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин. Но это еще не все.

Прошлой ночью «зарево» над Россией наблюдали не только в Каспийском море. В Великом Новгороде горел ПАО «Акрон» — предприятие, производящее аммиак, азотную кислоту, аммиачную селитру и другие вещества, используемые в производстве взрывчатки. В Смоленской области горел завод «Дорогобуж» — часть той же химической группы «Акрон». Как видим, горит цепочка того, что обеспечивает российской армии возможность продолжать войну.

Минобороны РФ в своей привычной манере назвало это «самой массированной атакой дронов за последнее время» и одновременно — «успешным уничтожением 287 беспилотников». Традиционная российская математика: цифры огромные, но смысла ноль. Потому что что именно долетело и взорвалось — об этом российские информаторы предпочитают не упоминать. Но мы видим результат: крупные города без света и тепла на несколько часов, сотни отмененных и перенаправленных авиарейсов — 133 только за сутки. Это все гораздо убедительнее, чем любые российские сводки.

Здесь мы видим ключевое: удары по тылу врага — это не «эффектный жест». Это — стратегия.

Первое: уничтожение инфраструктуры, обеспечивающей российскую военную машину.

Второе: последовательное разрушение российской экономики, которая держится преимущественно на ВПК и нефтяном секторе.

Третье: симметричный ответ, который демонстрирует: Украина имеет возможность и право бить по законным военным целям, не повторяя российских преступлений. Четвертое: просветительская работа среди российского населения — чтобы у них наконец появилась хотя бы тень понимания, что такое война, которую они так старательно поддерживают.

Но самое важное — темп. Силы обороны не переходят в «режим ожидания», даже если мировые медиа уже несколько недель спекулируют словами «мир», «прекращение огня», «договоренности». Мы прекрасно понимаем, что любой мирный процесс имеет смысл только тогда, когда Украина садится за стол переговоров не как проситель, а как сила.

А сила — это не новости с саммитов. Сила — это новости из Каспийского моря, Великого Новгорода и Смоленской области. Независимо от того, как будут выглядеть следующие «раунды дипломатии», нам понятно одно: жесткое противостояние будет продолжаться до тех пор, пока существует российская квазиимперия. Этот режим не изменится из-за соглашений, он рано или поздно должен потерпеть коллапс.

Наша историческая цель не изменилась: ликвидировать империю, которая веками расползается по соседним землям, как яд. Мы движемся к этому — повышая эффективность, масштабируя успехи, ударяя точно и системно. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

