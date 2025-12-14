В Венгрии вспыхнули массовые протесты из-за детей 14.12.2025, 8:37

Фото: Getty Images

Орбана призвали уйти в отставку.

В Венгрии вспыхнули масштабные протесты против премьер-министра страны Виктора Орбана. Одиозного главу венгерского правительства протестующие призывают уйти в отставку.

Причиной недовольства венгров Орбаном стала его вялая реакция на скандал из-за жестокого обращения с детьми со стороны начальника одной из исправительных колоний в Венгрии. Подробности раскрыло издание Bloomberg.

Что известно

Через четыре месяца в Венгрии должны состояться новые парламентские выборы, на которых Орбан и его политическая сила могут потерять власть в стране. На этом фоне в Венгрии состоялась массовая акция протеста, которая может еще больше подорвать рейтинги действующего премьера: люди вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство реакцией Орбана на скандал с жестоким обращением с детьми в государственном учреждении.

Скандал вспыхнул после того, как в начале уходящей недели в сеть слили видео, на котором зафиксированы насильственные действия начальника исправительной колонии для несовершеннолетних в Будапеште в отношении «подопечных». В частности, на видео видно, что чиновник нанес удары парню, который лежит на земле, а еще одного подростка – ударил головой об стол.

Произвол мелкого чиновника возмутил венгерскую общественность, под давлением общественного осуждения он уволился с должности, после этого его арестовали. Известно, что в исправительной колонии правоохранители провели рейд и задержали еще нескольких сотрудников.

Однако возмущение людей вызвала реакция на эти события со стороны действующего венгерского правительства: чиновники пытались переложить вину на пострадавших несовершеннолетних, подчеркивая, что они, мол, сами являются преступниками. Кульминацией скандала стало фактическое подтверждение этой позиции в интервью самим Орбаном.

Заявления действующего премьера и его соратников венгерская оппозиция небезосновательно оценила как перекладывание ответственности на жертв насилия. Поэтому лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр (эта политсила сейчас имеет наибольшую поддержку среди венгров, согласно данным соцопросов) призвал соотечественников выйти на улицы. Он также предложил Орбану немедленно уйти в отставку, обвинив правительство в неспособности защитить детей, находящихся под государственной опекой.

И люди призыв Мадьяра услышали: большое количество протестующих в субботу прошли маршем от центра Пешта через Дунай к Будайской крепости, где расположены офисы Орбана и действующего президента Венгрии Тамаша Сульока.

«Это история, от которой желудок переворачивается, в частности реакция или отсутствие реакции правительства на нее. Даже если эти протесты не обязательно будут иметь немедленное влияние, важно донести свое сообщение так близко к выборам», – сказал журналистам один из протестующих.

В Bloomberg напомнили, что подобный скандал в Венгрии происходит не впервые. Не прошло еще и двух лет, как союзница действующего премьера, тогдашний президент Венгрии Каталин Новак, вынуждена была уйти с должности из-за недовольства венгров ее решением о помиловании фигуранта дела о педофилии в государственном детском доме.

