Виктор Бабарико сделал неоднозначное заявление о войне РФ против Украины 13 14.12.2025, 20:14

Виктор Бабарико

Экс-политзаключенный ответил на вопрос о войне на пресс-конференции в Чернигове.

Экс-политзаключенный Виктор Бабарико ответил на пресс-конференции на вопрос о войне РФ против Украины.

«Вопрос не касается национальности, не касается правоты или неправоты и всего остального. Все, что совершается против человечности, оно бесчеловечно, его нельзя поддерживать. Но еще раз подчеркну: такие действия не могут поддерживаться и не зависят от того, где человек родился.

Они зависят от моральных принципов самого человека. И их нельзя поддерживать ни в коем разе. Нельзя оправдать, что это можно делать, потому что я за справедливость. Нет, этого нельзя делать. То есть может быть объяснение, почему ты делаешь, но оценка самого нравственного поступка — она от этого не может меняться.

И поэтому ответ на ваш вопрос содержится в самом вопросе. Таких людей нельзя поддерживать. Но это не значит, что это совершают исключительно.., россияне говорят, что это украинцы совершают, украинцы — что это россияне или кто-то еще. Точно так же, как в любой войне, которая бы ни происходила, совершаются преступные действия, которые нельзя поддерживать ни в коей мере», — сказал он.

При этом экс-банкир отметил, что во время заключения он и другие политзаключенные не имели доступа к достоверной информации и потому не могут давать оценок происходящему.

