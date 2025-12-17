Назван лучший игрок 2025 года по версии ФИФА 17.12.2025, 1:16

Им стал нападающий «ПСЖ».

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В составе парижского клуба Дембеле выиграл пять трофеев за последнее время: чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В Лиге наций сборная Франции стала обладательницей бронзовых медалей.

В прошедшем сезоне-2024/25 французский футболист, которому 28 лет, сыграл в 53 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 35 оформленных голов и 16 результативных передач.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» в 2025 году, эта награда стала для него первой в карьере. Он набрал 1380 очков. На второй строчке расположился вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, заработавший 1059 очков. Замкнул тройку лидеров с 703 очками полузащитник «ПСЖ» Витинья.

В текущем сезоне «ПСЖ» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая только «Лансу», и занимает третье место в таблице общего группового этапа Лиги чемпионов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com