Сикорский саркастическим ответом поставил Захарову на место

Глава МИД Польши обыграл известный анекдот о Ленине.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой о том, что Польшу якобы создал Владимир Ленин.

Об этом он написал в соцсети Х.

Сикорский заявил, что Ленин был «не только создателем современной Польши», но и «другом польских детей».

«Однажды он брился в Поронине, когда мимо окна проходила группа школьников. Он мог перерезать детям горло своей бритвой, но не сделал этого», – написал он в ответ Захаровой.

Так же, по словам главы МИД Польши, руководитель Кремля Владимир Путин «является благодетелем Украины».

«Ведь он мог сбросить атомную бомбу на Киев, но еще этого не сделал. Конкуренция за Нобелевскую премию мира будет жесткой», – подытожил Сикорский.

