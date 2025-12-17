закрыть
Пять карт перед Трампом

1
  • 17.12.2025, 15:52
  • 1,404
Пять карт перед Трампом

Что улучшило позиции Украины на переговорах.

Петр Олещук

Пока украинская делегация проводила переговоры с американцами в Берлине, украинские спецслужбы «подбрасывали карты» для этих переговоров. На самом деле карты очень серьезные

Во-первых, украинские беспилотники в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море.

На этот раз удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. В результате атаки беспилотников было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились. 11 и 12 декабря дроны СБУ уже поражали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина.

Далее. Впервые в истории подводные дроны СБУ «Sub Sea Baby» взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

Вот уже и «четыре карты» на столе. Три нефтяных месторождения и одна подводная лодка. «Варшавянка» вообще ознаменовала новый этап войны в Черном море: подводно-дроновой.

«Варшавянка» ознаменовала новый этап войны в Черном море

Еще одну карту привез лично украинский президент. Речь идет о легендарном видео у стеллы Купянска. Как от него плющило российских врагов и украинских коллаборационистов. А все почему? Потому что речь о том, что Путин уже успел «взять» город и еще и пообещать его судьбу другим украинским городам.

Все это не символы, не случайность, не пиар, о котором кричат контуженные несуществующими пока выборами украинские политики. Это стратегия. Стратегия переговоров, призванная мобилизовать всех потенциально союзных Украине политиков для важного дела.

Я уже писал о логике государственного переворота, которую нам навязывали в последнее время россияне с местными коллаборационистами. Переворот планировали провести через ВР («легитимную» для россиян, что они постоянно подчеркивают), а для реализации необходимо было обеспечить как подрыв авторитета власти в обществе, так и создание впечатления «тотального краха» на фронте, дабы на этом фоне быстро слепить «коалицию национального единства» во главе с капитулянтами.

Именно поэтому «оппозиционных блогеров» и «политиков» так «штормит» в последнее время. Они действовали по плану, но план сработал вовсе не так, как они планировали. Синхронное наступление на Украину со стороны внешних и внутренних врагов не удалось реализовать. Отсюда — все эти истерики и конвульсии отдельных персонажей.

Что касается переговоров, то мы все отлично понимаем, что такое США и их нынешняя администрация, чего от них ожидать. Но сама риторика команды Трампа изменилась. Место грубого и примитивного давления заняла риторика о «замечательных переговорах» и многочисленные обещания благ для Украины. Разумеется, это еще и потому, что риторика трампистов («Россия только наступает и все захватывает») оказалась не совсем соответствующей действительности. Это позволило снова «оживить» европейцев, которые наконец-то приняли решение о бессрочном аресте российских активов в ЕС. «Грейт дил» по распределению российских активов между администрацией Трампа и россиянами несколько «подвис».

Это я все к тому, что здесь нет мелочей. Все важно, все имеет значение, все на что-то влияет.

Петр Олещук, «Фейсбук»

