Взрыв в Гомеле: появились новые подробности 14 17.12.2025, 16:34

8,634

Вспышка газа разрушила несколько квартир.

В Гомеле спасатели работают на улице Косарева. По предварительной информации, на седьмом этаже одного из многоквартирных домов произошла вспышка газовоздушной смеси.

Уточняется, что открытого пожара не было.

Спасатели установили, что в результате инцидента обрушились плиты перекрытий между квартирами на верхних и нижних этажах.

На данный момент из здания эвакуированы 9 человек. Специалисты ведут поиск возможных пострадавших.

На месте работают 40 спасателей и 12 единиц техники МЧС. Как рассказал изданию «Белка» начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский, всем нуждающимся жильцам предоставили места для временного проживания, обеспечили едой.

