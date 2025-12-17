Новый президент Чили призвал свергнуть диктатуру Мадуро 17.12.2025, 18:55

Николас Мадуро

Страна может присоединиться к числу региональных союзников США.

Избранный президент Чили, представитель жесткого правого крыла Хосе Антонио Каст, заявил о поддержке любых усилий, направленных на свержение власти диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Тем самым Чили может присоединиться к числу региональных союзников США в противостоянии с Каракасом, пишет Barron’s (перевод — сайт Charter97.org).

С соответствующим заявлением Каст выступил во вторник во время визита в Аргентину — своей первой зарубежной поездки после победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что Чили не намерено напрямую вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, однако поддержит тех, кто сможет «решить эту гигантскую проблему» для всей Латинской Америки и даже Европы.

Каст возложил ответственность за экономический кризис и массовую миграцию из Венесуэлы на Мадуро, назвав его «наркодиктатором». По данным международных организаций, с 2014 года страну покинули около семи миллионов человек.

Во время избирательной кампании Каст обещал ужесточить миграционную политику, депортировать сотни тысяч нелегальных мигрантов, преимущественно венесуэльцев, и усилить охрану северной границы Чили. При этом он предложил создать «гуманитарный коридор» через страны Южной Америки, чтобы мигранты могли вернуться на родину.

