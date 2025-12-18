закрыть
18 декабря 2025, четверг
  • 18.12.2025, 10:18
США одобрили крупнейшую в истории военную помощь Тайваню

В пакет вошли HIMARS, Javelin и не только.

США утвердили крупнейший в истории пакет военной помощи для Тайваня. Его сумма составит 11,1 миллиарда долларов, а само решение считается самым масштабным за всю историю американо-тайваньских отношений.

Об этом сообщает Reuters.

Это уже второй пакет поставок вооружения Тайваню, принятый с момента прихода к власти в Вашингтоне президента Дональда Трампа. Вооружение предоставляется острову на фоне усиления военного и дипломатического давления со стороны Китая. В рамках пакета Тайваню передадут ряд видов вооружений, в частности:

реактивные системы залпового огня HIMARS;

артиллерию;

противотанковые ракеты Javelin;

новейшие беспилотники Altius;

снаряжение, боеприпасы и запасные части для другой военной техники.

Соглашение еще должно пройти этап одобрения со стороны Конгресса США. Пентагон уже заявил, что поставки соответствуют «национальным, экономическим интересам и интересам безопасности Соединенных Штатов».

Модернизация обороны

Для Тайваня поставки будут иметь решающее значение - чтобы поддерживать оборонный потенциал острова. Оборона Тайваня основана на асимметричной модели войны - использование мобильных, недорогих и эффективных систем поражения.

«Соединенные Штаты продолжают помогать Тайваню в поддержании достаточных возможностей самообороны, быстром наращивании мощной силы сдерживания и использовании преимуществ асимметричной войны, что формирует основу для поддержания регионального мира и стабильности», - официально сообщило министерство обороны Тайваня.

При этом предоставление военной помощи США остается одним из самых больших факторов напряженности между Вашингтоном и Пекином. Китай претендует на Тайвань, тогда как задача США - не дать китайцам оккупировать остров, поскольку Вашингтон имеет перед Тайбэем обязательства, хотя и официально не признает Тайвань.

