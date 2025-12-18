закрыть
Новый рычаг давления на Путина

  • Павел Кухта
  • 18.12.2025, 14:21
Новый рычаг давления на Путина

Американцы ищут реальные козыри, чтобы положить их на стол переговоров.

Согласно моим вашингтонским контактам, в администрации Трампа сознательно хотят использовать венесуэльскую нефть как рычаг давления на РФ. Ранее аналогично отрабатывали с Саудовской Аравией — не сразу успешно, но сейчас Белый дом уже имеет заметный прогресс и теперь планирует заняться Каракасом.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти — более 300 млрд баррелей, а также значительными месторождениями золота, колтана, алюминия и природного газа. Для Вашингтона контроль над потоком венесуэльских энергоресурсов — это не только вопрос региональной политики, но и способ влияния на глобальный рынок, где Россия получает критически важные прибыли во время войны против Украины.

На этом фоне Мадуро фактически барахтается между санкциями, внутренним кризисом и стремительным угасанием поддержки со стороны своих традиционных партнеров. США развернули корабли в Карибском бассейне, обсуждают возможность точечных ударов, а параллельно предлагают Мадуро «эвакуационные варианты».

Каракас отвечает паническими обращениями к ОПЕК, заявлениями о «агрессии» и попытками получить политический щит — но ни одна крупная держава не готова открыто конфронтировать с Вашингтоном ради венесуэльского режима. В итоге Венесуэла оказалась ключевой фишкой в более широкой энергетической игре, которую ведет Белый дом, а Мадуро — лидером, пытающимся удержаться на плаву в условиях почти полной внешней изоляции.

Американцы ищут реальные козыри, чтобы положить их перед Путиным на стол переговоров — когда наконец мы от нынешнего подготовительного этапа перейдем к реальным переговорам с Россией. Рычаг силы — основа любой серьезной дипломатии, и единственное, что Кремль не может игнорировать.

Павел Кухта, «Фейсбук»

