Победный гол Протаса помог «Вашингтону» обыграть «Торонто»
- 19.12.2025, 11:01
Белорус забросил 11-шайбу в нынешнем сезоне в НХЛ.
«Вашингтон» дома обыграл «Торонто» - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в регулярном чемпионате НХЛ, пишет hockey.by.
Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас на 14-й минуте открыл счет в матче. Сурдиф подхватил отскочившую шайбу перед воротами, обошел голкипера «Торонто» и отдал пас Протасу, который подправил шайбу в сетку.
That feed will play all day, Sourds pic.twitter.com/1aXDAfFmGW— Washington Capitals (@Capitals) December 19, 2025
Белорус прервал серию из трех игр без набранных баллов, а его гол стал победным для «столичных». Всего он провел на льду 14:49 (22 смены), из них 01:56 – в меньшинстве, исполнил 2 броска в створ ворот, получил 4 минуты штрафа, допустил 2 потери и заработал показатель полезности «+2».
В 34 матчах нынешнего сезона Алексей набрал 21 (11+10) результативный балл.