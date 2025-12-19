Сикорский «вручил» Орбану орден Ленина 3 19.12.2025, 20:31

3,584

За «предотвращение неминуемой угрозы войны».

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потроллил венгерского премьера Виктора Орбана, который похвастался, что смог предотвратить «непосредственную угрозу войны» на саммите ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В своем X Орбан в пятницу утром прокомментировал результаты заседания Европейского совета, где вместо «репарационного займа» Украине удалось договориться о совместном заимствовании 24 государств ЕС на 90 миллиардов евро.

«Мы пережили долгую и тяжелую ночь. Нам удалось предотвратить непосредственную угрозу войны. Мы не позволили Европе объявить войну России, используя российские активы», – написал премьер Венгрии.

В ответ Сикорский написал «Поздравляю», добавив фотографию ордена Ленина.

