Под ударом порт и НПЗ: дроны массированно атаковали Краснодарский край РФ 1 2.12.2025, 8:18

На территории региона раздались многочисленные взрывы.

В ночь на 2 декабря дроны-камикадзе атаковали Краснодарский край РФ. На территории региона зафиксировали многочисленные взрывы.

По предварительной информации, под атакой был порт, а также Ильский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Supernova+.

Взрывы в России

Ночью взрывы прогремели в Туапсе Краснодарского крае. По информации очевидцев, над городом были замечены не менее 9 дронов. Также сообщалось, что целью атаки в российском регионе стал порт и местный НПЗ.

Кроме того, мощные взрывы ночью слышали в поселке городского типа Новомихайловскийм в Туапсинском районе. Минобороны РФ подтвердило, что ночью 2 декабря Краснодарский край был под атакой дронов.

По версии террористического ведомства, в течение ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края.

Под ударом НПЗ

Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли на юге России и играет важную роль в производстве нефтепродуктов. Суммарная мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год.

Завод выпускает прямогонные бензиновые фракции (в т.ч. газовый стабильный бензин), дизельные дистилляты (низкозастывающее дизельное топливо), мазут, керосин, газойль, битум. Также предприятие специализируется на первичной переработке нефти.

В 2023 году переработка сырья составила 5,285 млн т. В 2024 году, по некоторым данным, завод получил чистый убыток в 38,3 млрд рублей. Как и другие НПЗ в российских регионах, завод неоднократно подвергался ударам беспилотников.

