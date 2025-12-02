закрыть
2 декабря 2025, вторник
Российский танкер был атакован у побережья Турции

  • 2.12.2025, 10:48
  • 2,116
Российский танкер был атакован у побережья Турции
Фото: shipspotting.com

Судно следовало в Грузию.

Танкер MIDVOLGA-2, следовавший с грузом подсолнечного масла из России в Грузию, сообщил, что был атакован в 80 милях от побережья Турции. Об этом 2 декабря сообщило Главное управление по морским делам Минтранса Турции.

«Танкер MIDVOLGA-2, следовавший с грузом подсолнечного масла из России в Грузию, сообщил, что был атакован в 80 милях от нашего побережья. На борту судна, где находятся 13 членов экипажа, негативных последствий нет, запросов о помощи также нет. Судно своим ходом направляется в Синоп», — сообщили в Главном управлении по морским делам.

Напомним, 28 ноября два танкера из российского «теневого флота» Kairos и Virat пострадали от взрывов в Черном море у пролива Босфор 28 ноября, на судах вспыхнули пожары.

