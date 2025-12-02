Главный козырь Украины 1 Денис Попович

Россия уже не может увеличить армию.

Ну, что ж, наступила календарная зима, во время которой нам пророчат голод, холод и смерть. Немного цифр и фактов.

Российское весенне-летне-осеннее наступление провалилось. Буферная зона в Черниговской области даже не началась. Буферная зона в Сумской области не создана. Покровск и Мирноград не захвачены, Купянск не захвачен, наступление на Северск и Лиман буксует, наступление на Гуляйполе по состоянию на сейчас остановлено.

По сравнению с таким же периодом прошлого года, российские продвижения минимальны. Но если сравнить потери врага по состоянию на 30 ноября 2024 года и по состоянию на сейчас, то они составляют 432 тыс. личного состава. Эти жизни были положены для того, чтобы перейти трассу Покровск-Бахмут, зайти в пределы Покровска и приблизиться к Гуляйполю. Вы скажете, что Путину плевать на потери? Это так. Но факт этих потерь в обмен на минимальные территориальные достижения существует, влияние существует и отмахнуться от этого невозможно.

В последние несколько месяцев общая численность российских войск на территории Украины колебалась в районе 709–710 тыс. Это означает, что увеличить количество армии Россия не способна, она может только поддерживать ее численность.

Без увеличения численности армии россиянам будет трудно достичь больших продвижений. Прогрызать медленно фронт, разменивая территорию на сотни и тысячи погибших — да. Но не разгромить ВСУ! Хотя именно разгром армии является залогом победы в войне. Разгромил армию, территории упадут в твои руки сами. Но ВСУ не разбиты и перспектив, что это может произойти, не просматривается.

Почему россияне не могут увеличить свою армию? Проблема заключается в ситуации в экономике, которая подорвана войной. Наличие рецессии в российской экономике признается даже на официальном уровне и даже кремлевскими экономистами. Кризис бюджетных неплатежей растет, а значит, есть проблемы со сбором налогов для функционирования государственного сектора (армии в частности!). 56 регионов РФ имеют бюджетные «дыры», а поскольку львиная доля выплат за заключение контрактов на службу в ВС РФ возложена именно на местные бюджеты — вывод очевиден.

Это лишь отдельные факты. Маркеров на самом деле больше. Без экономики невозможно вести войну. Это аксиома.

Вы можете напомнить мне о 166 млрд долларов, которые Путин предусмотрел в федеральном бюджете на войну в 2026 году. Ну, предусмотреть на бумаге можно все еще что угодно. Как и переместить город Комсомольск (Горишние Плавни??) из Полтавской в Донецкую область и на картах Герасимова «окружить» 15 батальонов в Купянске. Реальность всегда есть и будет другой.

Вы можете напомнить мне о наших проблемах. О коррупции в органах власти, «пленках Миндича» и так далее. Это отвратительный случай. Лично у меня до сих пор такое ощущение, что залезли конкретно мне в карман. Потому что мне тоже выключают свет. Но борьба с коррупцией не равна необходимости капитуляции, как нас пытаются убедить некоторые наши уважаемые зарубежные партнеры.

Вы спросите, а что будет с нашей экономикой, если Запад вдруг выключит нам все аппараты обеспечения жизнедеятельности? Отвечаю. Упадем очень быстро. Но я надеюсь, что эту проблему удастся решить. Никоим образом не могу повлиять на действия Евросоюза в этом смысле, поэтому остается только наблюдать. Вижу, что попытки помочь нам присутствуют.

Все, что я могу сделать со своей стороны — это поддерживать устойчивость тыла, поскольку без тыла не будет стоять фронт. Лично я считаю, что реальные переговоры о мире начнутся весной под влиянием проблем в российской экономике. Кирилл Буданов ставит на февраль. Но в любом случае это будет 2026 год. Поэтому нам эту зиму надо простоять.

Скажу от себя. Меня не устраивает то, что я увидел в первой редакции «плана Уиткоффа». Я не поддерживаю это! Я не вижу никаких оснований для того, чтобы нам оголять свой зад! Выше я объяснил почему. Этот план изменят? Ладно, я готов подождать. Хотя я уверен, что на этом этапе мы снова вернемся в точку «0». И тогда снова обстрелы, отключение света, темнота, может холод и тому подобное.

Это война, которую не мы начали. Кому-то фатально попало в квартиру, погибли родственники, друзья, муж, брат и сын на фронте? Мои слова сочувствия не помогут вашему горю. Мы знаем, кто за это должен понести ответственность. Давно пора для себя принять, что мы все находимся на войне и каждый из нас может на этой войне пострадать. Или мы выстоим, или нас уничтожат. Третьего не будет. Но я хочу напомнить, что теперь мы тоже наносим ответные удары. Там тоже будет темнота и еще больше холода. В России всегда будет больше холода.

Я уже говорил, что между капитуляцией и темнотой я всегда выберу темноту. Я готов побыть пару суток, даже неделю без света, греть квартиру горячим кирпичом и кипятить воду на костре во дворе. В укрытиях тоже можно спать, хотя это и неудобно. Но тыл должен стоять, чтобы стоял фронт. Эту игру надо доиграть до конца, хотя я согласен, что это совсем не игра. Но весна все равно придет.

Денис Попович, Facebook

