«Для Украины это красная линия на переговорах» 1 2.12.2025, 16:33

1,708

Владимир Фесенко

Украинский политолог рассказал, почему «мирный план» зашел в тупик.

СМИ сообщают, что во время переговоров во Флориде украинская делегация отказала США в двух вопросах — вывод войск из Донбасса и НАТО.

Это красные линии для Киева? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Территориальный вопрос — это красная линия. Непризнание российскими тех территорий, которые РФ оккупировала, аннексировала. Естественно, для нас неприемлемо и выведение украинских войск с территории Донбасса. Это не поддерживает и общество, и государственное руководство.

Ведь мало того, что мы просто так отдаем нашу территорию, но и прекрасно понимаем, что это будет означать выдвижение новых российских ультиматумов. Сейчас Донбасс, а завтра нам напомнят, что Россия «не отказалась» от Херсона и Запорожья, будет требовать Херсон и Запорожье, а после этого еще Харьков и Одессу. Мы это прекрасно понимаем, в отличие от американцев.

Американцы как-то слишком доверчиво воспринимают готовность Путина, его обещания. Он же не говорит про «прекратить войну», а «остановить». Это обещание перемирия, прекращение огня, если украинские войска выходят из Донбасса.

Вторая красная линия — принципиальная. Мы против ограничения нашего внутреннего и внешнего суверенитета, против того, чтобы выполнять требования России о том, что должны записать в Конституцию Украины отказ от перспективы войти в состав НАТО. Наша позиция — это решение зависит не от нас, это зависит от готовности НАТО.

Если НАТО готово принять решение, что Украина не будет в составе Североатлантического альянса, ну это право НАТО. Тогда мы примем такое решение, что делать. Но Украина не будет по требованию России ограничивать свой внутренний суверенитет. В данном случае речь про НАТО, но это касается и европейской интеграции, и внутриполитических вопросов, статуса русского языка, РПЦ в Украине и так далее. В этом красные линии.

Американцы, кстати, и раньше принимали такую украинскую позицию. В этом плане из 28 пунктов с подачи России появилось требование, что мы должны согласиться, записать в своей Конституции, что мы отказываемся от НАТО. Раньше американцы как раз этого не требовали от нас.

Второе разногласие касается более сложного вопроса. Это гарантии безопасности для Украины.

— Что имеется в виду?

— Вопрос не в том, что американцы отказывают в гарантиях безопасности. Раньше они говорили, что «нет, мы не будем давать никакие гарантии безопасности, это пусть европейцы вам дают». Уже в августе и осенью позиция США изменилась. Они понимают, что действительно необходимо предоставить нам гарантии безопасности.

Идут переговоры об их конкретизации, что именно это должно означать, в какой форме должно произойти. Здесь позиция США изменилась в лучшую сторону для нас. Но чисто тактически американцы настаивают на том, что мы сначала должны согласиться на мирные соглашения, а потом уже будет решаться вопрос про гарантии безопасности. А для нас это логика неприемлема. Мы уже научены горьким опытом. Например, с Будапештским меморандумом.

И потом была история в конце 90-х годов с «бушерским контрактом». Имеется в виду строительство атомной электростанции в Иране, где у Украины были большие контракты, но под давлением США мы отказались и практически ничего за это не получили. А нужно было поторговаться и получить компенсацию. Было и несколько других подобных ситуаций. Поэтому для нас очень важно, чтобы вопрос про гарантии безопасности решался одновременно с подготовкой и подписанием мирного соглашения, а не после.

После могут забыть. Или сказать: да, мы обещали, но не получается. Нет, это должно быть одновременно. Это тоже не такой принципиальный вопрос. Тут нет противоречия с Россией, как по территориальному вопросу. Как раз по территориальному вопросу — тупиковая ситуация. Я даже теоретически не вижу компромисса. По вопросу о гарантиях безопасности, думаю, что все-таки компромисс возможен. Его через некоторое время найдут. Пока идет такая, я бы сказал, тактическая борьба.

Ну и еще один момент отмечу. Украина будет против односторонних уступок. К каждому пункту надо искать паритетный компромисс.

Например, если речь идет о сокращении войск, то вопрос надо ставить о том, чтобы было обоюдное сокращение после завершения военных действий. Паритетное сокращение. Если, допустим, украинские войска сокращаются до 600 тысяч человек, то тогда и российские войска в зоне конфликта и в приграничных регионах с Украиной, включая Беларусь, тоже должны не превышать 600 тысяч человек.

— Сегодня спецпредставитель Трампа Уиткофф летит в Россию. Американские аналитики из Института изучения войны пишут, что Россия отклонит мирное предложение, над которым работали США и Украина. Есть такая вероятность?

— Посмотрим, с чем вернется Уиткофф из Москвы. У меня пока ожидания, скажем так, далеко не оптимистичны.

Путин опять будет выдвигать хотелки, ультиматумы, требования в адрес Украины, которые для нас неприемлемы. И у него сейчас агрессивность, жесткость этих требований даже усилилась. Так что риск очередного тупика в переговорном процессе, к сожалению, возрастает.

Поэтому в отличие от позиции Белого дома, я не понимаю, почему они считают, что очень близки к неким договоренностям, я как раз скорее в позиции Путина вижу регресс, отход от возможного компромисса.

— Тогда какие у Трампа остаются варианты?

— Путин будет убеждать Уиткоффа и Кушнера, что надо выработать не американо-украинский мирный план, а американо-российский. То есть вернуться, по сути дела, к этой версии из 28 пунктов. Может быть, число пунктов будет другое, но должен быть российско-американский план.

И с высокой вероятностью Путин будет предлагать личную встречу с Трампом для выработки такого плана. Это проявление конструктивности, что, мол, «я готов договариваться, но для этого нужна личная встреча». Вот это, думаю, будет главной фишкой в предложениях России.

Но при этом они скажут, что не согласны на многие пункты этого плана, который был согласован в Женеве и отчасти в Майами. И Россия будет предлагать Трампу давление на Украину. То есть давайте мы договариваемся о совместном американо-российском плане, а вы дальше заставляете Украину выполнить этот план. Вот это один вариант, который, по сути, будет идти со стороны России. И он будет предлагаться Трампу. Второй вариант, о котором многие эксперты говорят, в том числе и в США, Трамп должен вернуться к жесткой линии по отношению к России.

Должен оказывать давление на Россию: и санкционное, и политическое. Хочет Путин встречи, как это было в конце октября, — должна быть жесткая позиция. Мол, я готов встречаться, только в том случае, если ты готов к соглашению о прекращении огня. Ну и к мирным переговорам по всем остальным вопросам. Но обязательно договариваться о прекращении огня. Не готов — встречи не будет. Возобновление переговоров о поставках в Украине дальнобойного оружия. Это очень сильно влияет на Россию, как показала практика.

Вот в комплексе, если такое будет давление на Россию, я думаю, что, может быть, не сразу, но через некоторое время Путин может стать более конструктивным. Третий вариант, если американцы увидят, что ситуация тупиковая, нет возможности выйти на какой-то компромисс уже в ближайшее время, до конца года. Если Россия не готова к реальным переговорам с Украиной или к продолжению челночных переговоров с поиском компромисса, тогда очередная пауза в переговорном процессе, уже до следующего года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com