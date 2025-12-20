РФ нанесла удары баллистикой по Одессе 5 20.12.2025, 9:21

2,748

Погибло семь человек.

В Одесской области как минимум семеро человек погибли и 15 ранены после очередного массированного удара РФ, нанесенного вечером в пятницу, 19 декабря. Сообщения о последствиях атаки подтвердил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Удар РФ пришелся на неназванный Кипером «объект портовой инфраструктуры Одесского района». По словам чиновника, во время атаки были применены баллистические ракеты . Одним из последствий атаки стал пожар на парковке, где стояли грузовые автомобили. Работы экстренных служб ведутся, но затруднены продолжающейся воздушной тревогой в регионе, отметил Кипер.

О последствиях атаки также высказался вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба. Он подтвердил, что в результате ударов были повреждены «грузовые автомобили и техника». «Мир должен соответственно реагировать и усиливать санкционное давление на страну-агрессора», - подчеркнул Кулеба.

