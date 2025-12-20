«Я аж подпрыгнула» 1 20.12.2025, 9:28

Что сейчас происходит в Гомеле, где был разрушен подъезд.

В среду в Гомеле произошла вспышка бытового газа в жилой многоэтажке. Часть дома на улице Косарева получила серьезные повреждения: разрушены перекрытия, балкон, выбиты окна. Журналисты onliner отправились в Гомель, чтобы посмотреть, как выглядит здание сейчас, и поговорить с местными жителями о том, что вообще произошло.

Многоэтажка, адрес которой теперь знает, кажется, не только Гомель, но и вся страна, надолго лишилась покоя. Третья секция, проблемы которой видны невооруженным глазом, уже который день собирает «консилиумы»: местная власть, МЧС, ГАИ, коммунальщики, жители соседних домов и просто зеваки — брешь в стене рассматривают все. И обсуждают, как же такое могло произойти.

Пострадавший подъезд полностью отселен: может, кто-то из жителей и хотел бы остаться дома, но в данном случае не до препирательств: берем самое необходимое и переезжаем. Часть собственников, неожиданно оказавшихся без крыши над головой посреди зимы, приютили родственники. Тем, кому не было куда податься, выделили номера в гостиницах «Сож», «Динамо», «Гомель».

— У меня на Косарева, 3, знакомые живут, им повезло: на нижних этажах квартира, — рассказывает пожилая женщина, наблюдающая за событиями во дворе. — Когда они выезжали, взяли только деньги, документы и кота — самое важное. В соседних подъездах людей не отселяли, хотя у них тоже вроде трещины по стенам пошли. Но там все контролируют: каждый день ходят какие-то комиссии.

— Я во втором подъезде живу, нет у нас трещин, — включается в разговор еще одна гомельчанка. Женщина добавляет, что находилась дома во время инцидента. — Такой страшенный звук был, я аж подпрыгнула. Дверцы в мебели захлопали. Уже и не знала, что думать. Боялась, что война началась. Выскочила на улицу — вижу, что рамы повылетали. Значит, что-то в квартире случилось. На газ сразу подумала. Хотя кто его знает, загорания же не было. Но дым сизый шел. Знаю, что соседу, который как раз в третьем подъезде живет, из-за всего произошедшего плохо с сердцем стало — дочь в больницу его отвезла.

Страшно, конечно, неуютно. Такой себе подарок под Новый год… Дочка предлагает к ней переехать, но я не хочу. Буду тут, пока разрешают: все-таки своя квартира.

— Черный дым сначала был. Я на балкон вышел, только прикурил — «выбух» случился, аж дом задрожал, осколки полетели. Жильцы сразу МЧС начали вызывать, — делится мужчина.

О хозяевах той самой квартиры никто ничего не рассказывает: то ли правда люди не знали друг друга, то ли не хотят портить отношения с и без того пострадавшими соседями.

В четверг стало известно, что верхние этажи пострадавшего подъезда будут разбирать: никто не хочет рисковать жизнями людей. По всей видимости, «срезать» придется все до шестого уровня, на который упали обломки плит перекрытия. По состоянию на 13:00 к демонтажу панелей еще не приступили, зато еще с ночи кипит работа во дворе: прямо в торце десятиэтажки делают большую земляную насыпь.

Ее назначение и пугает, и очень интересует местных.«Может, чтобы технику повыше загнать? Или панели складывать, — рассуждают хозяева квартир. — А как вообще такой дом ремонтировать? Что с ним дальше будет?» Вопросов у местных очень много.

И один из главных: что взамен? Вот «срежут» сейчас с десяток квартир, а хозяева куда?

Люди убеждены, что взамен пострадавшие должны получить жилье только в собственность, а не арендное или социальное.

Вообще жильцы, конечно, на взводе. Все хотят попасть домой и вынести свои вещи. Кто-то пришел с чемоданами (кто-то даже умудрился достать где-то коробки из-под фруктов), другие согласны забрать хотя бы мелочь. Людей внутрь, понятное дело, не пускают, поэтому им приходится по телефону «инструктировать» сотрудников МЧС, которые на время превратились в самых важных помощников.«В прихожей сумка коричневая лежит, да. Вот ее, пожалуйста», — ориентирует женщина спасателя.

Те в ответ просят, чтобы жильцы указывали только на самые ценные вещи.

— Мои родители сейчас в гостинице «Сож» живут, а я приехал им помогать с вещами, — говорит мужчина. — Что будет дальше — без понятия. Их квартира на первом этаже, и ее серьезно затопило. Тут такой дом, что трубы отопления в стенах зашиты. И вот после того, как тряхнуло, систему повредило. Все к ним в квартиру потекло. Еще и земля эта: когда уезжали, оставили окна открытыми, так что в зале, наверное, уже не пойми что. Квартира застрахована, будем обращаться к страховщикам. Посмотрим, что скажут.

К слову, на сайте гостиницы «Сож» на ближайшее время вообще нет свободных номеров. Как рассказала администратор, из пострадавшего дома здесь живут 13 человек, еще около десяти ожидают заселения. Пока размещение согласовано на два месяца. Номера предоставляли из числа свободных: часть гостиницы уже была забронирована отдыхающими в городе.

Для людей организовано трехразовое питание в ресторане «Бацькi». Хоть он и находится в здании гостиницы, принадлежит частным лицам. Говорят еще, что лишившимся жилья гомельчанам выдавали подарочные сертификаты в один из супермаркетов.

Единственное, в чем единодушно сходятся все — и пострадавшие, и сторонние наблюдатели: главное, что никто не погиб и не ранен. А ведь задеть могло даже случайных прохожих: говорят, осколки от выбитых окон находили у соседнего дома.

А вот детский садик, который тоже задело ударной волной, сегодня выглядит вполне обычно: на площадке играют малыши, воспитатели тоже не выглядят взволнованными.

— Ударная волна была такая, что мы почувствовали ее даже в магазине, — дополняет картину работница расположенного рядом «Гиппо». — Дети, которые были в магазине, испугались. Говорят, даже до ближайшей школы докатилось. В общем, все в городе обсуждают это происшествие.

После обеда было решено дать возможность жильцам самим забрать вещи: по спискам людей пускали в квартиры. Мебель и крупную бытовую технику, конечно, не спасешь, но хоть что-то.

— Ой, что вам сказать, мы уже и поплакали, и истерично посмеялись. Конечно, это беда. По сути, за считаные минуты куча людей стала бомжами. Что дальше? Как будет решен вопрос с жильем — мы не знаем ничего. А это же самое главное. Может, деньгами будут компенсацию давать. Вообще пока никто ничего не знает, — разговаривают в толпе люди.

По словам местных жителей, в день ЧП возле дома было очень много людей. Сюда съехались разные службы (по уставшим лицам спасателей понятно, что они тут трудятся уже не первые сутки), собирались пострадавшие, случайные прохожие снимали происходящее на телефоны.

Людей, оставшихся без квартир, старались хоть как-то обогреть: часть находилась в палатке, которую Белорусский Красный Крест установил на два дня, других приглашали на бесплатный чай в медицинский центр в соседнем здании. В общем, каждый пытался хоть как-то облегчить непростое положение белорусов, которые за считанные минуты оказались на улице.

Напомним, ЧП произошло 17 декабря. За вспышкой не последовало возгорания, однако ударной волной и последовавшими за ней обрушениями были повреждены конструкции здания.

В пострадавшем подъезде проживали 78 человек, в том числе 11 детей. Жителей временно разместили в гостиницах, часть людей забрали родственники. Четырех пожилых жильцов, нуждающихся в постельном режиме, приняли медики.

На месте работали подразделения МЧС: всего было задействовано 12 единиц техники и около 40 спасателей, — а также психологи и представители Красного Креста. Были развернуты модули для обогрева людей.

Ночью специалисты обследовали пострадавшие квартиры. Поиски велись с привлечением кинологов и приборов технического контроля. Как позже сообщили в МЧС, «живых людей под завалами не обнаружено». В соседних подъездах уже восстановлены отопление и канализация.

По плану специалисты должны демонтировать верхние этажи здания, затронутые вспышкой, а также укрепить конструкции пострадавшей части дома.

