20 декабря 2025, суббота, 14:16
В Гомельской области взорвали здание

  20.12.2025, 12:44
  • 2,692
Видеофакт.

В деревне Грабовка Гомельского района демонтировали неиспользуемое здание с применением взрывных работ. Операцию провели специалисты-взрывотехники Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР».

В МЧС сообщили, что все работы были выполнены штатно, без инцидентов и нарушений техники безопасности.

