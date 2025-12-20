В Гомельской области взорвали здание 2 20.12.2025, 12:44

2,692

Видеофакт.

В деревне Грабовка Гомельского района демонтировали неиспользуемое здание с применением взрывных работ. Операцию провели специалисты-взрывотехники Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР».

В МЧС сообщили, что все работы были выполнены штатно, без инцидентов и нарушений техники безопасности.

