закрыть
20 декабря 2025, суббота, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Путин побил новый «рекорд» по лжи

1
  • 20.12.2025, 17:21
  • 1,682
ISW: Путин побил новый «рекорд» по лжи

Кремлевский диктатор превзошел даже российский Генштаб.

Кремлевский диктатор публично озвучил целый ряд вымышленных побед российской армии на фронте в Украине.

Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заметно приукрасил ситуацию на фронте и фактически подтвердил намерение продолжать войну против Украины. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав заявления российского лидера.

По оценке экспертов, Путин пошел еще дальше в искажении реальности, даже чем его военное руководство.

Он заявил о якобы захвате Северска в Донецкой области и Волчанска на Харьковщине, а также сообщил, что российские войска контролируют половину Лимана, более 50% Константиновки и значительную часть Гуляйполя.

Однако ISW не нашел никаких подтверждений этим словам. По данным института, присутствие российских сил в Гуляйполе ограничивается примерно 7% территории, в Лимане – около 3%, а в Константиновке – не более 5%.

Даже российские военные блогеры называют цифры, которые кратно ниже озвученных Путиным. А в Волчанске, наоборот, продолжается операция ВСУ по вытеснению российских подразделений.

Аналитики считают, что подобные заявления – часть информационной стратегии Кремля. Москва пытается выдать захват небольших участков после месяцев тяжелых боев и больших потерь за мнимое легкое и быстрое наступление.

При этом Путин уже говорит о «дороге» к Славянску и выражает уверенность в оккупации Константиновки, хотя эти города в разы крупнее населенных пунктов, о которых идет речь.

ISW отмечает, что при нынешних темпах продвижения России может понадобиться два и более года, чтобы захватить оставшуюся часть Донецкой области.

Отдельно эксперты указывают на ситуацию в Купянске: Путин абсурдно попытался представить город захваченным, чтобы скрыть успешные контратаки ВСУ и утрату позиций росармией.

В Институте подчеркивают, что подобные словесные победы имеют целью давление на Украину и Запад, а также на маскировку военных неудач на фоне возможных переговоров.

При этом слова Путина ясно показывают: Россия не готова отказываться от своих максималистских целей и по-прежнему делает ставку на войну, а переговоры использует только для затягивания времени.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко