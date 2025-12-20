ISW: Путин побил новый «рекорд» по лжи 1 20.12.2025, 17:21

1,682

Кремлевский диктатор превзошел даже российский Генштаб.

Кремлевский диктатор публично озвучил целый ряд вымышленных побед российской армии на фронте в Украине.

Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заметно приукрасил ситуацию на фронте и фактически подтвердил намерение продолжать войну против Украины. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав заявления российского лидера.

По оценке экспертов, Путин пошел еще дальше в искажении реальности, даже чем его военное руководство.

Он заявил о якобы захвате Северска в Донецкой области и Волчанска на Харьковщине, а также сообщил, что российские войска контролируют половину Лимана, более 50% Константиновки и значительную часть Гуляйполя.

Однако ISW не нашел никаких подтверждений этим словам. По данным института, присутствие российских сил в Гуляйполе ограничивается примерно 7% территории, в Лимане – около 3%, а в Константиновке – не более 5%.

Даже российские военные блогеры называют цифры, которые кратно ниже озвученных Путиным. А в Волчанске, наоборот, продолжается операция ВСУ по вытеснению российских подразделений.

Аналитики считают, что подобные заявления – часть информационной стратегии Кремля. Москва пытается выдать захват небольших участков после месяцев тяжелых боев и больших потерь за мнимое легкое и быстрое наступление.

При этом Путин уже говорит о «дороге» к Славянску и выражает уверенность в оккупации Константиновки, хотя эти города в разы крупнее населенных пунктов, о которых идет речь.

ISW отмечает, что при нынешних темпах продвижения России может понадобиться два и более года, чтобы захватить оставшуюся часть Донецкой области.

Отдельно эксперты указывают на ситуацию в Купянске: Путин абсурдно попытался представить город захваченным, чтобы скрыть успешные контратаки ВСУ и утрату позиций росармией.

В Институте подчеркивают, что подобные словесные победы имеют целью давление на Украину и Запад, а также на маскировку военных неудач на фоне возможных переговоров.

При этом слова Путина ясно показывают: Россия не готова отказываться от своих максималистских целей и по-прежнему делает ставку на войну, а переговоры использует только для затягивания времени.

