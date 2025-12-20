В российском Аксае пылает подстанция: в ряде населенных пунктов наступил блэкаут

В российском Аксае пылает подстанция: в ряде населенных пунктов наступил блэкаут1
Накануне в регионе объявлялось предупреждение о налете беспилотников.
В субботу вечером в Аксае Ростовской области РФ вспыхнула электроподстанция, после чего в нескольких населенных пунктах Аксайского района пропало электричество, тепло и водоснабжение, пишет «Диалог.UA».
Кадры горящего объекта опубликованы в социальных сетях.
В администрации района подтвердили информацию об отключении электричества, заявив, что это вызвано «аварией» на ВЛ-35. Из-за отсутствия электричества пропало водоснабжение и теплоснабжение в микрорайоне Военный городок и водоснабжение в Алексеево.
Российские власти утверждают, что произошло «технологическое нарушение на сети». Электричество может отсутствовать и в ряде других населенных пунктов. По их словам, для ликвидации обрыва линии электропередач 35 кВт направлены 3 бригады.
Между тем незадолго до произошедшего в регионе объявлялось предупреждение об угрозе налета беспилотников.