В российском Аксае пылает подстанция: в ряде населенных пунктов наступил блэкаут 1 20.12.2025, 21:56

1,460

Накануне в регионе объявлялось предупреждение о налете беспилотников.

В субботу вечером в Аксае Ростовской области РФ вспыхнула электроподстанция, после чего в нескольких населенных пунктах Аксайского района пропало электричество, тепло и водоснабжение, пишет «Диалог.UA».

Кадры горящего объекта опубликованы в социальных сетях.

В администрации района подтвердили информацию об отключении электричества, заявив, что это вызвано «аварией» на ВЛ-35. Из-за отсутствия электричества пропало водоснабжение и теплоснабжение в микрорайоне Военный городок и водоснабжение в Алексеево.

Российские власти утверждают, что произошло «технологическое нарушение на сети». Электричество может отсутствовать и в ряде других населенных пунктов. По их словам, для ликвидации обрыва линии электропередач 35 кВт направлены 3 бригады.

Между тем незадолго до произошедшего в регионе объявлялось предупреждение об угрозе налета беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com