20 декабря 2025, суббота, 22:46
В российском Аксае пылает подстанция: в ряде населенных пунктов наступил блэкаут

1
  • 20.12.2025, 21:56
  • 1,460
Накануне в регионе объявлялось предупреждение о налете беспилотников.

В субботу вечером в Аксае Ростовской области РФ вспыхнула электроподстанция, после чего в нескольких населенных пунктах Аксайского района пропало электричество, тепло и водоснабжение, пишет «Диалог.UA».

Кадры горящего объекта опубликованы в социальных сетях.

В администрации района подтвердили информацию об отключении электричества, заявив, что это вызвано «аварией» на ВЛ-35. Из-за отсутствия электричества пропало водоснабжение и теплоснабжение в микрорайоне Военный городок и водоснабжение в Алексеево.

Российские власти утверждают, что произошло «технологическое нарушение на сети». Электричество может отсутствовать и в ряде других населенных пунктов. По их словам, для ликвидации обрыва линии электропередач 35 кВт направлены 3 бригады.

Между тем незадолго до произошедшего в регионе объявлялось предупреждение об угрозе налета беспилотников.

