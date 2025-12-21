закрыть
Назван продукт, который возвращает биологическую молодость

3
  • 21.12.2025, 9:38
  • 5,032
Назван продукт, который возвращает биологическую молодость

Исследование провели в Королевском колледжа Лондона.

Исследование Королевского колледжа Лондона показало, что темный шоколад содержит вещество теобромин, потенциально способное замедлять биологическое старение. Ученые исследовали более 1600 участников и выяснили, что повышенный уровень теобромина в крови связан с младшим биологическим возрастом тела.

Об этом пишет Express.

Биологический возраст отражает состояние организма, его здоровье и функциональные возможности, а не календарный возраст. К примеру, 45-летний участник исследования мог иметь биологический возраст 35 лет, если уровень теобромина был высоким.

Профессор Джордана Белл, автор исследования, отметила: «Наше открытие показывает связь между компонентами темного шоколада и сохранением молодости. Это не значит, что нужно есть больше шоколада, но исследование помогает понять, как питание влияет на долголетие».

Ученые также проверяли какао и кофеин, но омолаживающие свойства нашли только в теобромине. Это природное растительное соединение, которое, кроме потенциального влияния на старение, обладает антиоксидантными свойствами, улучшает кровообращение, когнитивные функции и может снижать уровень холестерина.

Доктор Рами Саад, главный исследователь, отметил, что открытие может стать основой для новых исследований старения и профилактики различных заболеваний.

Не все батончики с маркировкой «темный шоколад» полезны. Специалисты советуют выбирать изделия из не менее 70% какао, без лишних сахаров и приложений. Именно такие продукты могут приносить пользу организму и помогать поддерживать здоровье и молодость.

