21 декабря 2025, воскресенье, 11:04
В Часовом Яру танк Т-72 ВСУ нанес 12 ударов по многоэтажке с оккупантами

2
  • 21.12.2025, 10:04
  • 2,948
Врагам не оставили ни одного шанса.

20 декабря стало известно, что в Часовом Яре 24-я Отдельная механизированная бригада устроила эффектные танковые стрельбы, уничтожив огневые точки российских солдат в многоэтажке.

Экипаж Т-72 подъехал к цели и произвел не менее 12 выстрелов по зданию, не оставив шансов оккупантам.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Украина 365», показан залп за залпом, примечательно, что на финальных кадрах в танк 24-й ОМБр прилетает вражеский дрон-камикадзе, разлетаются искры.

Бронетехнике удалось уцелеть и нанести последний удар, после чего на позициях россиян заметен взрыв, это был третий день боевой работы танкового экипажа. В более полной версии видео показано 4 дня боевых действий танкового экипажа за 20 минут.

В первый день Т-72 уничтожил несколько укрытий противника в подвалах полуразрушенных домов, разбомбил точку высадки пехоты и бронемашину десанта.

Во второй день пушка и пулемет бронетехники уничтожили точку сбора оккупантов вместе с пехотой, другим вражеским подразделениям больше негде будет закрепиться. В четвертый день танк сопровождал бронемашину пехоты M113.

