В Сумской области войска РФ зашли в приграничное село и похитили более 50 жителей 21.12.2025, 13:23

Самой старшей из депортированных — 89 лет.

В ночь на 20 декабря ситуация в приграничных районах Сумской области резко обострилась. Российские подразделения зашли непосредственно в село Грабовское Краснопольской громады, расположенное всего в 200 метрах от государственной границы Украины, и вывезли около 50 жителей на территорию РФ, пишет «Фокус».

Российские военные воспользовались близостью населенного пункта к границе и оперативно установили контроль над селом, сообщило 20 декабря издание «Кордон.Медиа».

По предварительным данным, в Грабовском оставалось немногим более 50 жителей, которые ранее официально отказались от эвакуации. Все они были насильно вывезены на территорию Российской Федерации. Оккупационные силы заявили, что депортация проводится в рамках так называемых «фильтрационных мероприятий», что является прямым нарушением норм международного гуманитарного права.

Информацию о вывозе гражданских лиц подтвердила староста села Грабовское Лариса Кремезна в комментарии «Суспільному».

«Там оставалось полсотни человек. Их вывезли на территорию РФ», — сообщила она, уточнив, что среди депортированных детей не было.

Соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула подтвердил «Суспільному», что в районе Грабовского фиксируется активизация российских подразделений. По его словам, ситуация продолжает уточняться.

Факт пересечения границы и захвата населенного пункта официально подтвердили в Вооруженных силах Украины.

Как сообщил в комментарии «Украинской правде» офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий, российские войска действительно вошли в Грабовское, после чего Силы обороны были вынуждены отойти с нескольких позиций в этом районе.

По его словам, после захвата села российские военные принудительно вывезли на территорию РФ более 50 гражданских граждан Украины. В основном это мужчины и женщины пожилого возраста, самой старшей из депортированных — 89 лет.

На фоне обострения ситуации военные и местные власти вновь призывают жителей приграничных территорий не отказываться от эвакуации. По данным ВСУ, Сумская областная власть уже организовала масштабный процесс эвакуации — из опасных районов вывезли более 30 тысяч человек. При этом еще почти 5700 жителей, среди которых 38 детей, до сих пор не согласились покинуть прифронтовую зону.

