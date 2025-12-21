В Иркутской области «герой СВО» убил мать двоих детей 3 21.12.2025, 16:24

Мужчина после преступления скрывался в заброшенном здании.

В Иркутской области задержали участника войны против Украины Кирилла Путинцева по подозрению в убийстве 24-летней жительницы города Свирска.

Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина после преступления скрывался в заброшенном здании, где его и обнаружили сотрудники полиции.

Убийство произошло 19 декабря. Как писали «Люди Байкала», 24-летний «герой СВО» нанес многочисленные удары своей сожительнице, в том числе колото-резаные ранения, от которых она скончалась. Издание уточняет, что нападение произошло после того, как девушка отвела ребенка в школу. У погибшей остались двое детей в возрасте восьми и пяти лет.

Телеграм-канал «Сводка 38» сообщал, что ранее судимый за угон Кирилл Путинцев принимал участие в войне против Украины, где попал в плен. Находясь в плену, он записывал видеообращение с просьбой включить его в списки на обмен.

