Венедиктов: Путин проиграл? Конечно!
- 21.12.2025, 23:15
Действия главы Кремля привели к противоположным результатам.
Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил о стратегическом провале Путина. По его словам, все цели, которыми российская власть оправдывала вторжение в Украину, не просто не были достигнуты, а привели к прямо противоположным результатам.
Комментируя кремлевские заявления о якобы угрозе со стороны НАТО, Венедиктов отметил, что сами эти аргументы могли выглядеть логично в официальной риторике. Однако ключевая ошибка заключалась не в словах, а в выборе инструментов. Москва сделала ставку на военную силу — и проиграла именно из-за этого выбора.
За три года полномасштабной войны Россия оказалась в ситуации, противоположной той, к которой якобы стремился Кремль. НАТО не ослабло, а наоборот, подошло вплотную к российским границам после вступления Швеции и Финляндии. Украина получила масштабную и долгосрочную военную поддержку Запада, а российское влияние в регионе было фактически разрушено.
Он отдельно обратил внимание на еще один результат войны, о котором в Кремле предпочитают не говорить. Вместо усиления «русского мира» Россия добилась резкого сокращения позиций русского языка и культурного влияния в Украине. То, что до вторжения существовало естественно и без давления, было уничтожено самой войной.
На прямой вопрос о том, можно ли считать происходящее поражением, Венедиктов ответил без колебаний.
«Конечно. Ты выбрал военную опцию, и она прямо привела к противоположному результату тому, что ты хотел», — заявил он.