закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венедиктов: Путин проиграл? Конечно!

  • 21.12.2025, 23:15
Венедиктов: Путин проиграл? Конечно!
Алексей Венедиктов

Действия главы Кремля привели к противоположным результатам.

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил о стратегическом провале Путина. По его словам, все цели, которыми российская власть оправдывала вторжение в Украину, не просто не были достигнуты, а привели к прямо противоположным результатам.

Комментируя кремлевские заявления о якобы угрозе со стороны НАТО, Венедиктов отметил, что сами эти аргументы могли выглядеть логично в официальной риторике. Однако ключевая ошибка заключалась не в словах, а в выборе инструментов. Москва сделала ставку на военную силу — и проиграла именно из-за этого выбора.

За три года полномасштабной войны Россия оказалась в ситуации, противоположной той, к которой якобы стремился Кремль. НАТО не ослабло, а наоборот, подошло вплотную к российским границам после вступления Швеции и Финляндии. Украина получила масштабную и долгосрочную военную поддержку Запада, а российское влияние в регионе было фактически разрушено.

Он отдельно обратил внимание на еще один результат войны, о котором в Кремле предпочитают не говорить. Вместо усиления «русского мира» Россия добилась резкого сокращения позиций русского языка и культурного влияния в Украине. То, что до вторжения существовало естественно и без давления, было уничтожено самой войной.

На прямой вопрос о том, можно ли считать происходящее поражением, Венедиктов ответил без колебаний.

«Конечно. Ты выбрал военную опцию, и она прямо привела к противоположному результату тому, что ты хотел», — заявил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко