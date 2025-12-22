В Москве взорвали российского генерала 6 22.12.2025, 9:24

10,078

(обновлено) Он погиб.

Следственный комитет РФ заявил о ликвидации генерал-майора Вооруженных сил Фаниля Сарварова. Он погиб в результате подрыва авто в Москве 22 декабря.

Следствие отрабатывает различные версии убийства. Одна из них связана с украинскими спецслужбами.

По данным росСМИ, автомобиль Kia Sorento взорвался после того, как водитель сел в машину и проехал несколько метров. Мужчина получил ранения и контузию, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной взрыва якобы стало самодельное взрывное устройство, которое заложили под днищем Kia Sorento.

Уточняется, что Сарваров воевал в Чечне, Сирии и Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com