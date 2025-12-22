В Москве взорвали российского генерала

В Москве взорвали российского генерала6
- 22.12.2025, 9:24
(обновлено) Он погиб.
Следственный комитет РФ заявил о ликвидации генерал-майора Вооруженных сил Фаниля Сарварова. Он погиб в результате подрыва авто в Москве 22 декабря.
Следствие отрабатывает различные версии убийства. Одна из них связана с украинскими спецслужбами.
По данным росСМИ, автомобиль Kia Sorento взорвался после того, как водитель сел в машину и проехал несколько метров. Мужчина получил ранения и контузию, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной взрыва якобы стало самодельное взрывное устройство, которое заложили под днищем Kia Sorento.
Уточняется, что Сарваров воевал в Чечне, Сирии и Украине.