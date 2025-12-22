закрыть
В Москве взорвали российского генерала

6
  • 22.12.2025, 9:24
  • 10,078
(обновлено) Он погиб.

Следственный комитет РФ заявил о ликвидации генерал-майора Вооруженных сил Фаниля Сарварова. Он погиб в результате подрыва авто в Москве 22 декабря.

Следствие отрабатывает различные версии убийства. Одна из них связана с украинскими спецслужбами.

По данным росСМИ, автомобиль Kia Sorento взорвался после того, как водитель сел в машину и проехал несколько метров. Мужчина получил ранения и контузию, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной взрыва якобы стало самодельное взрывное устройство, которое заложили под днищем Kia Sorento.

Уточняется, что Сарваров воевал в Чечне, Сирии и Украине.

