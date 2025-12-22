WP: Российская экономика окажется на грани в 2026 году3
- 22.12.2025, 16:39
Война в Украине требует слишком больших затрат.
После четырех лет масштабных военных расходов экономика России оказалась под серьезным давлением, и эксперты прогнозируют новые трудности в 2026 году. Санкции против крупнейших нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла» — углубляют дефицит бюджета и создают риск банковского кризиса, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).
Доходы от нефти и газа, критически важные для бюджета, в декабре могут упасть почти на половину по сравнению с прошлым годом, тогда как расходы на оборону достигли рекордных $149 млрд за первые три квартала 2025 года. Повышенные ставки Центробанка до 20% сначала сдержали инфляцию, но при этом ударили по инвестициям и прибыли компаний. Крупные долги предприятий, особенно в оборонном секторе, создают скрытые риски для банковской системы.
Нефтяные компании сталкиваются с падением цен и ограничениями на экспорт, вынуждены добывать нефть только с самых доступных месторождений, а часть запасов остается непроданной. Газпром, лишившись основного европейского рынка, в 2024 году понес чистый убыток $12,9 млрд, потратив почти все резервные средства.
Экономические трудности уже отражаются на населении. Потребители сокращают расходы на одежду, бытовые товары и здравоохранение. Работники жалуются на задержки зарплат и сокращение рабочих часов; по данным Росстата, в октябре сумма невыплаченных зарплат почти утроилась по сравнению с прошлым годом, превысив 27 млн долларов.
Несмотря на это, элита в Москве не ожидает массовых социальных волнений. Однако экономисты предупреждают: если ситуация не улучшится, 2026 год может стать первым годом, когда высокие военные траты приведут к системным проблемам в банковской и энергетической сферах, что серьезно ослабит Россию и ее позиции в переговорах о прекращении войны.
Выражение «выживание экономики» в Москве уже становится синонимом выражения «выживание государства».