закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WP: Российская экономика окажется на грани в 2026 году

3
  • 22.12.2025, 16:39
  • 1,470
WP: Российская экономика окажется на грани в 2026 году

Война в Украине требует слишком больших затрат.

После четырех лет масштабных военных расходов экономика России оказалась под серьезным давлением, и эксперты прогнозируют новые трудности в 2026 году. Санкции против крупнейших нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла» — углубляют дефицит бюджета и создают риск банковского кризиса, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Доходы от нефти и газа, критически важные для бюджета, в декабре могут упасть почти на половину по сравнению с прошлым годом, тогда как расходы на оборону достигли рекордных $149 млрд за первые три квартала 2025 года. Повышенные ставки Центробанка до 20% сначала сдержали инфляцию, но при этом ударили по инвестициям и прибыли компаний. Крупные долги предприятий, особенно в оборонном секторе, создают скрытые риски для банковской системы.

Нефтяные компании сталкиваются с падением цен и ограничениями на экспорт, вынуждены добывать нефть только с самых доступных месторождений, а часть запасов остается непроданной. Газпром, лишившись основного европейского рынка, в 2024 году понес чистый убыток $12,9 млрд, потратив почти все резервные средства.

Экономические трудности уже отражаются на населении. Потребители сокращают расходы на одежду, бытовые товары и здравоохранение. Работники жалуются на задержки зарплат и сокращение рабочих часов; по данным Росстата, в октябре сумма невыплаченных зарплат почти утроилась по сравнению с прошлым годом, превысив 27 млн долларов.

Несмотря на это, элита в Москве не ожидает массовых социальных волнений. Однако экономисты предупреждают: если ситуация не улучшится, 2026 год может стать первым годом, когда высокие военные траты приведут к системным проблемам в банковской и энергетической сферах, что серьезно ослабит Россию и ее позиции в переговорах о прекращении войны.

Выражение «выживание экономики» в Москве уже становится синонимом выражения «выживание государства».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко