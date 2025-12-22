закрыть
Путин снова «подрос»

2
  • 22.12.2025, 20:33
  • 1,296
Путин снова «подрос»

Правитель РФ пришел на встречу в особой обуви.

Владимир Путин снова надел туфли на толстом каблуке, очевидно, чтобы казаться выше. Последние видео с российским президентом из Эрмитажа показывают, что на встречу с главами стран СНГ он выбрал особую обувь, пишет «Телеграф».

Вероятно, высшие каблуки придают ему уверенность рядом с премьером Армении, президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Особые каблуки, которые придают невысокому Путину (рост оценивают от 152 до 168 см) до 10 сантиметров в росте, отличаются особым изгибом подошвы. Он настолько часто их обувает, что эта обувь имеет собственное прозвище «пынеходы».

Правда, носит он их не всегда. К примеру, на прямой линии с российским президентом 19 декабря, проходку Путина к столу показали буквально несколько секунд. Однако видно — обувь нормальная.

Отметим, что на этом мероприятии Путину не приходилось долго стоять рядом с другими людьми — он сидел за столом, где не видно его ног. При этом Путина снимали с выгодных ракурсов.

