Доля желающих продолжения войны россиян упала до 25% 2 22.12.2025, 20:50

Опрос.

Доля россиян, считающих необходимым продолжать войну в Украине, в декабре снизилась до 25%. Одновременно с этим две трети опрошенных выступают за переход к мирным переговорам, следует из декабрьского опроса «Левада-Центра». Согласно результатам исследования, в декабре 66% респондентов заявили, что сейчас России следует переходить к мирным переговорам. По сравнению с октябрем этот показатель вырос на 4 процентных пункта и повторил максимальные значения, ранее зафиксированные в августе. Доля сторонников продолжения боевых действий, напротив, сократилась на 5 пунктов, достигнув самого низкого значения за весь период замеров, передает The Moscow Times.

Поддержка мирных переговоров чаще встречается среди женщин, респондентов моложе 40 лет, жителей сельской местности, тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, не одобряет деятельность Владимира Путина на посту президента, а также среди тех, кто доверяет социальным сетям как источнику информации. Сторонники продолжения войны чаще представлены среди мужчин, людей старше 55 лет, жителей Москвы, респондентов, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении, одобряющих деятельность Путина и ориентирующихся в основном на телевидение.

Интерес к происходящему вокруг Украины в декабре оставался относительно стабильным. Очень или довольно внимательно за ситуацией следили 49% опрошенных, без особого внимания — 33%, еще 18% не следили вовсе, что на 8 процентных пунктов больше, чем в мае 2025 года. Более высокий уровень внимания характерен для мужчин, людей старшего возраста, жителей малых городов, сторонников Путина и тех, для кого телевидение является основным источником информации. Реже за событиями следили женщины, молодежь до 25 лет, москвичи, а также респонденты, не одобряющие деятельность Путина и ориентирующиеся на телеграм-каналы.

Половина респондентов, 51%, не верят в то, что попытки Вашингтона добиться мирного соглашения между Россией и Украиной окажутся успешными. Обратного мнения придерживаются 28% опрошенных. В возможность успеха американских усилий чаще верят молодые респонденты и жители средних городов, а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Скепсис в отношении перспектив мирного соглашения чаще выражают люди старшего возраста, жители Москвы и те, кто оценивает ситуацию в стране негативно.

Общероссийский опрос «Левада-Центра» проводился с 11 по 19 декабря 2025 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения. В исследовании приняли участие 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше из 137 населенных пунктов в 50 субъектах Российской Федерации.

