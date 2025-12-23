ПСЖ предложит главному тренеру пожизненный контракт 23.12.2025, 1:14

Боссы парижан считают Луиса Энрике идеальным тренером для команды.

Руководство футбольного клуба ПСЖ намерено предложить главному тренеру клуба Луису Энрике пожизненный контракт. Об этом сообщает AS.

Боссы парижан считают Энрике идеальным тренером для команды. Действующий контракт 55-летнего специалиста с ПСЖ рассчитан до лета 2027 года.

Энрике работает в ПСЖ с 2023 года. За это время парижане по два раза выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также победили в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Последним трофеем Энрике в ПСЖ является победа в Межконтинентальном кубке. 17 декабря парижане обыграли бразильский «Фламенго» в серии пенальти.

