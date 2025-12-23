В Сети обсуждают болезненную походку Лукашенко в Эрмитаже 1 23.12.2025, 10:05

1,120

Диктатор еле волочит ноги.

В Cети обсуждают состояние Лукашенко во время экскурсии по Эрмитажу во время поездки в Санкт-Петербург.

На видео видно, как белорусский правитель с трудом передвигается. Пользователи говорят об «удручающем состоянии престарелого диктатора».

Отметим, лидеры стран ЕАЭС, которые прилетели на саммит в Россию, начали экскурсию с Путиным раньше. Лукашенко, которому трудно передвигаться, приехал позже.

В соцсетях обсуждают состояние Лукашенко во время визита в Эрмитаж



Кадры экскурсии для правителей активно распространяются в соцсетях. На видео видно, как Александр Лукашенко с трудом передвигается. Пользователи говорят об «удручающем состоянии престарелого правителя».… pic.twitter.com/UauqR6JXaW — Сharter97.org (@charter_97) December 23, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com