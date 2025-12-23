В Сети обсуждают болезненную походку Лукашенко в Эрмитаже

В Сети обсуждают болезненную походку Лукашенко в Эрмитаже1
23.12.2025, 10:05
Диктатор еле волочит ноги.
В Cети обсуждают состояние Лукашенко во время экскурсии по Эрмитажу во время поездки в Санкт-Петербург.
На видео видно, как белорусский правитель с трудом передвигается. Пользователи говорят об «удручающем состоянии престарелого диктатора».
Отметим, лидеры стран ЕАЭС, которые прилетели на саммит в Россию, начали экскурсию с Путиным раньше. Лукашенко, которому трудно передвигаться, приехал позже.
