23 декабря 2025, вторник
В Сети обсуждают болезненную походку Лукашенко в Эрмитаже

  23.12.2025, 10:05
Диктатор еле волочит ноги.

В Cети обсуждают состояние Лукашенко во время экскурсии по Эрмитажу во время поездки в Санкт-Петербург.

На видео видно, как белорусский правитель с трудом передвигается. Пользователи говорят об «удручающем состоянии престарелого диктатора».

Отметим, лидеры стран ЕАЭС, которые прилетели на саммит в Россию, начали экскурсию с Путиным раньше. Лукашенко, которому трудно передвигаться, приехал позже.

