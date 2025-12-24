закрыть
WSJ: США передали Лукашенко лекарства

1
  • 24.12.2025, 11:51
WSJ: США передали Лукашенко лекарства

Диктатор лечится от ожирения.

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что спецпосланник президента США Джон Коул привез Лукашенко инъекции препарата для похудения Zepbound.

Диктатор заметил, что американский адвокат похудел, и спросил, как ему это удалось. Коул рассказал о препарате Zepbound — инъекциях, эффективных при борьбе с ожирением.

Отметим, Лукашенко весит около 150 килограммов. За последние годы он сильно набрал в весе. 18 декабря, выступая на ВНС, он заявил, что «ожирение — это катастрофа».

