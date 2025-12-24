WSJ: США передали Лукашенко лекарства

WSJ: США передали Лукашенко лекарства1
- 24.12.2025, 11:51
Диктатор лечится от ожирения.
Американское издание The Wall Street Journal пишет, что спецпосланник президента США Джон Коул привез Лукашенко инъекции препарата для похудения Zepbound.
Диктатор заметил, что американский адвокат похудел, и спросил, как ему это удалось. Коул рассказал о препарате Zepbound — инъекциях, эффективных при борьбе с ожирением.
Отметим, Лукашенко весит около 150 килограммов. За последние годы он сильно набрал в весе. 18 декабря, выступая на ВНС, он заявил, что «ожирение — это катастрофа».