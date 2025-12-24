WSJ: США передали Лукашенко лекарства 1 24.12.2025, 11:51

Диктатор лечится от ожирения.

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что спецпосланник президента США Джон Коул привез Лукашенко инъекции препарата для похудения Zepbound.

Диктатор заметил, что американский адвокат похудел, и спросил, как ему это удалось. Коул рассказал о препарате Zepbound — инъекциях, эффективных при борьбе с ожирением.

Отметим, Лукашенко весит около 150 килограммов. За последние годы он сильно набрал в весе. 18 декабря, выступая на ВНС, он заявил, что «ожирение — это катастрофа».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com