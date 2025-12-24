закрыть
24 декабря 2025
В США представили самый дорогой автодом

В США представили самый дорогой автодом

Он оснащен баром, камином и домашними кинотеатрами.

В США создали эксклюзивный дом на колесах представительского класса. Внутри есть бар, гардероб, лаунж-зона, камин и два домашних кинотреатра.

Zenith — самый дорогой автодом в мире: его создание оценивают в 5 миллионов долларов. Об интересном проекте рассказали на сайте Autoevolution.

Дом на колесах Zenith создали специально для знаменитого гонщика Марио Андретти. Чемпион «Формулы-1» 1978 года создал свою гоночную команду и автодом построили в 2020 году, чтобы обслуживать ее во время соревнований.

Zenith — 16-метровый трехосный полуприцеп массой 36,3 тонны. Для его буксировки нужен мощный седельный тягач. Это автодом-трансформер: у него выдвигаются второй этаж, терраса на крыше и боковые секции, что увеличивает внутреннюю площадь до 115 кв. м.

В отделке использовали дорогие кожу, ореховое дерево и плитку. Специально для Zenith заказывали авторскую мебель.

Внутри оборудовали 8 спальных мест, 3 санузла, лаунж-зону полноценный гардероб и большую кухню со скрытым баром. Кроме того, предусмотрены два домашних кинотеатра, мощная акустическая система, настоящий камин и регулируемая подсветка, которая имитирует звездное небо на потолке.

Для управления функциями Zenith предназначены специальные планшеты. Также есть климат-контроль и огромный 1893-литровый бак с водой.

