Этот день войдет в историю российско-украинской войны
- Зоя Казанжи
- 24.12.2025, 15:24
Ракетный террор Путина провалился
Вчерашний день однозначно войдет в историю российско-украинской войны.
23 декабря враг выпустил по Украине 35 ракет, из которых были сбиты 34.
Это показатель эффективности в 97% – и это невероятно высокий результат для массированного удара.
Вот что известно из открытых источников.
Атака произошла в несколько волн в ночное и предрассветное время.
Основной целью врага были объекты критической инфраструктуры в центральных и западных регионах Украины.
Подтверждено, что звенья F-16 были подняты на перехват в районах, где наземные комплексы (Patriot, например) имели ограниченный радиус действия или нуждались в поддержке. И отработали чрезвычайно эффективно в своем секторе ответственности.
И главное даже не в количестве сбитых ракет, хотя, конечно, такие цифры впечатляют. Главное – эффективность интеграции F-16 в общую систему противовоздушной обороны Украины.
И это снимает вопрос скептиков по способности самолетов F-16 перехватывать крылатые ракеты в реальных боевых условиях Украины.
Потому что долгое время шли дискуссии, смогут ли украинские пилоты и инфраструктура обеспечить результат, сравнимый с наземными комплексами Patriot.
23 декабря дало утвердительный ответ. Истребители позволяют «закрывать» пробелы в тех зонах, куда тяжело оперативно подтянуть наземные установки.
Военные аналитики выделяют три фактора, которые обеспечили такой результат в зонах ответственности самолетов:
Украинские F-16 наконец-то начали работать в единой цифровой сети с самолетами AWACS НАТО, курсирующими в воздушном пространстве стран-соседей, и наземными радарами. Пилоты видели цели задолго до того, как они входили в зону поражения их собственных радаров.
Использование ракет класса «воздух – воздух» последних модификаций позволило уничтожать ракеты на больших расстояниях, не подпуская их к городам.
Возможность самолетов быстро перемещаться между областями позволила «догонять» ракеты, которые меняли курс, что сложно сделать стационарным комплексам.
Стоимость ракеты «воздух – воздух» часто ниже стоимости ракеты для Patriot, что делает такой перехват более выгодным.
Командование Воздушных сил подчеркивает: хотя результат 34 из 35 является феноменальным, но все-таки это не чудо, а результат сложной подготовки пилотов, которые проходили обучение в течение последних двух лет.
И да, это первый шаг к паритету в воздухе.
Если бы нам активнее помогали самолетами и другим необходимым оружием! Если бы не связывали по ногам и рукам! Если бы помогали защищать страну не так, чтобы мы только не умерли, а так, чтобы можно было покончить с российским террором!..
Понятно, что высокая эффективность одного дня не гарантирует отсутствия угроз в будущем. Тактика противника постоянно меняется. Да, они быстро учатся и все еще имеют для этого ресурсы.
Но 23 декабря – все-таки тот день, когда небо стало нашим. Благодарность и уважение.
Зоя Казанжи, Facebook