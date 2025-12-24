закрыть
Этот день войдет в историю российско-украинской войны

  • Зоя Казанжи
  • 24.12.2025, 15:24
  • 2,930
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Зоя Казанжи

Ракетный террор Путина провалился

Вчерашний день однозначно войдет в историю российско-украинской войны.

23 декабря враг выпустил по Украине 35 ракет, из которых были сбиты 34.

Это показатель эффективности в 97% – и это невероятно высокий результат для массированного удара.

Вот что известно из открытых источников.

Атака произошла в несколько волн в ночное и предрассветное время.

Основной целью врага были объекты критической инфраструктуры в центральных и западных регионах Украины.

Подтверждено, что звенья F-16 были подняты на перехват в районах, где наземные комплексы (Patriot, например) имели ограниченный радиус действия или нуждались в поддержке. И отработали чрезвычайно эффективно в своем секторе ответственности.

И главное даже не в количестве сбитых ракет, хотя, конечно, такие цифры впечатляют. Главное – эффективность интеграции F-16 в общую систему противовоздушной обороны Украины.

И это снимает вопрос скептиков по способности самолетов F-16 перехватывать крылатые ракеты в реальных боевых условиях Украины.

Потому что долгое время шли дискуссии, смогут ли украинские пилоты и инфраструктура обеспечить результат, сравнимый с наземными комплексами Patriot.

23 декабря дало утвердительный ответ. Истребители позволяют «закрывать» пробелы в тех зонах, куда тяжело оперативно подтянуть наземные установки.

Военные аналитики выделяют три фактора, которые обеспечили такой результат в зонах ответственности самолетов:

Украинские F-16 наконец-то начали работать в единой цифровой сети с самолетами AWACS НАТО, курсирующими в воздушном пространстве стран-соседей, и наземными радарами. Пилоты видели цели задолго до того, как они входили в зону поражения их собственных радаров.

Использование ракет класса «воздух – воздух» последних модификаций позволило уничтожать ракеты на больших расстояниях, не подпуская их к городам.

Возможность самолетов быстро перемещаться между областями позволила «догонять» ракеты, которые меняли курс, что сложно сделать стационарным комплексам.

Стоимость ракеты «воздух – воздух» часто ниже стоимости ракеты для Patriot, что делает такой перехват более выгодным.

Командование Воздушных сил подчеркивает: хотя результат 34 из 35 является феноменальным, но все-таки это не чудо, а результат сложной подготовки пилотов, которые проходили обучение в течение последних двух лет.

И да, это первый шаг к паритету в воздухе.

Если бы нам активнее помогали самолетами и другим необходимым оружием! Если бы не связывали по ногам и рукам! Если бы помогали защищать страну не так, чтобы мы только не умерли, а так, чтобы можно было покончить с российским террором!..

Понятно, что высокая эффективность одного дня не гарантирует отсутствия угроз в будущем. Тактика противника постоянно меняется. Да, они быстро учатся и все еще имеют для этого ресурсы.

Но 23 декабря – все-таки тот день, когда небо стало нашим. Благодарность и уважение.

Зоя Казанжи, Facebook

