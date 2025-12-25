закрыть
Змитер Войтюшкевич выпустил песню «Калядны вальс»

  • 25.12.2025, 10:42
Змитер Войтюшкевич выпустил песню «Калядны вальс»
Змитер Войтюшкевич
Фото: charter97.org

Видеофакт.

Белорусский музыкант Змитер Войтюшкевич записал песню «Калядны вальс» на слова Владимира Некляева и опубликовал красивый клип, выполненный в технике sand art:

Навагоднія сёння з табой мы надзенем абновы,

На ялінцы агеньчык запалім, як зорку ў начы,

І пра тое, пра што ты маўчала, хаваючы словы,

Я цябе папрашу: не маўчы, не маўчы, не маўчы.

У калядную ноч самы час нам прызнацца ў каханні,

Напісаць на сняжынках калядных жаданняў лісты,

Што растаяць на вуснах у нас – i пра нашы жаданні

Будзеш ведаць са мной толькі ты, толькі ты, толькі ты.

А калі загарыцца ў нябёсах святло залатое,

І вясёлкай зайграюць ягоныя промні ў вакне,

Дзве сняжынкі зляцяць на ялінку – і збудзецца тое,

Што табе пажадаў я, і што пажадала ты мне.

ПРЫПЕЎ:

Гадоў няспынны карагод

За кругам круг імкліва,

Сто год нам жыць, і дзвесце год,

Каб толькі жыць шчасліва.

Хай наша доля любіць нас

І, як дзяцей, цалуе,

І кружыць нас калядны вальс,

І з намі Бог танцуе.

