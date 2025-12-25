Змитер Войтюшкевич выпустил песню «Калядны вальс» 25.12.2025, 10:42

Змитер Войтюшкевич

Фото: charter97.org

Видеофакт.

Белорусский музыкант Змитер Войтюшкевич записал песню «Калядны вальс» на слова Владимира Некляева и опубликовал красивый клип, выполненный в технике sand art:

Навагоднія сёння з табой мы надзенем абновы,

На ялінцы агеньчык запалім, як зорку ў начы,

І пра тое, пра што ты маўчала, хаваючы словы,

Я цябе папрашу: не маўчы, не маўчы, не маўчы.

У калядную ноч самы час нам прызнацца ў каханні,

Напісаць на сняжынках калядных жаданняў лісты,

Што растаяць на вуснах у нас – i пра нашы жаданні

Будзеш ведаць са мной толькі ты, толькі ты, толькі ты.

А калі загарыцца ў нябёсах святло залатое,

І вясёлкай зайграюць ягоныя промні ў вакне,

Дзве сняжынкі зляцяць на ялінку – і збудзецца тое,

Што табе пажадаў я, і што пажадала ты мне.

ПРЫПЕЎ:

Гадоў няспынны карагод

За кругам круг імкліва,

Сто год нам жыць, і дзвесце год,

Каб толькі жыць шчасліва.

Хай наша доля любіць нас

І, як дзяцей, цалуе,

І кружыць нас калядны вальс,

І з намі Бог танцуе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com