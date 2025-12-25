Змитер Войтюшкевич выпустил песню «Калядны вальс»
- 25.12.2025, 10:42
Видеофакт.
Белорусский музыкант Змитер Войтюшкевич записал песню «Калядны вальс» на слова Владимира Некляева и опубликовал красивый клип, выполненный в технике sand art:
Навагоднія сёння з табой мы надзенем абновы,
На ялінцы агеньчык запалім, як зорку ў начы,
І пра тое, пра што ты маўчала, хаваючы словы,
Я цябе папрашу: не маўчы, не маўчы, не маўчы.
У калядную ноч самы час нам прызнацца ў каханні,
Напісаць на сняжынках калядных жаданняў лісты,
Што растаяць на вуснах у нас – i пра нашы жаданні
Будзеш ведаць са мной толькі ты, толькі ты, толькі ты.
А калі загарыцца ў нябёсах святло залатое,
І вясёлкай зайграюць ягоныя промні ў вакне,
Дзве сняжынкі зляцяць на ялінку – і збудзецца тое,
Што табе пажадаў я, і што пажадала ты мне.
ПРЫПЕЎ:
Гадоў няспынны карагод
За кругам круг імкліва,
Сто год нам жыць, і дзвесце год,
Каб толькі жыць шчасліва.
Хай наша доля любіць нас
І, як дзяцей, цалуе,
І кружыць нас калядны вальс,
І з намі Бог танцуе.